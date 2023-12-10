Генменеджер «Авангарда» о будущем Буше: «Мы не хотим, чтобы он уезжал, а он не хочет уезжать от нас. В ближайшее время закроем вопрос, надеюсь»

Антон Курьянов высказался о будущем Рида Буше и Райана Спунера в «Авангарде».

– Рид Буше и Райан Спунер проводят отличный сезон. У вас было общение с их агентом Алешей Пилко о продлении контрактов?

– По Буше нам все понятно. Мы не хотим, чтобы он уезжал, а он не хочет уезжать от нас. В ближайшее время, надеюсь, этот вопрос закроем.

Что касается Спунера, то, наверное, мы посмотрим, как проявит себя в плей-офф, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

В нынешнем сезоне Буше провел 36 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 47 (28+19) баллов. На счету Спунера 41 (13+28) очко в 36 матчах.