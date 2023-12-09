Кэмерон Ли: «Горд быть гражданином России – чувствую себя как дома. Думаю даже остаться здесь после завершения карьеры»
Кэмерон Ли допустил, что останется в России после хоккейной карьеры.
Канадский хоккеист, который второй сезон в КХЛ, ранее получил российское гражданство.
– Вы стали гражданином России. Почему приняли решение получить паспорт?
– Потому что мне очень комфортно в России и в Хабаровске.
Благодарен тем людям, которые помогли мне с оформлением паспорта. Горд тому, что теперь являюсь гражданином России. Здесь я чувствую себя как дома.
– Хотите остаться в России как можно дольше?
– Да. Даже думаю остаться здесь после завершения карьеры. Почему бы нет? Посмотрим, что будет дальше.
Мне очень нравится в России, – сказал защитник «Амура» Кэмерон Ли.