Кэмерон Ли: «Горд быть гражданином России – чувствую себя как дома. Думаю даже остаться здесь после завершения карьеры»

Теги Амур КХЛ Кэмерон Ли Хоккей

Кэмерон Ли допустил, что останется в России после хоккейной карьеры.

Канадский хоккеист, который второй сезон в КХЛ, ранее получил российское гражданство.

– Вы стали гражданином России. Почему приняли решение получить паспорт?

– Потому что мне очень комфортно в России и в Хабаровске.

Благодарен тем людям, которые помогли мне с оформлением паспорта. Горд тому, что теперь являюсь гражданином России. Здесь я чувствую себя как дома.

– Хотите остаться в России как можно дольше?

– Да. Даже думаю остаться здесь после завершения карьеры. Почему бы нет? Посмотрим, что будет дальше.

Мне очень нравится в России, – сказал защитник «Амура» Кэмерон Ли.

2 комментария
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