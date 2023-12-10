Губерниев о погоне Овечкина за Гретцки: «Хоккейные боги пока не хотят, чтобы он догонял Великого. Саша достоин, я в него верю. Надо переждать и забить»

Дмитрий Губерниев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона» остался без голов в 9 последних матчах.

Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги (827), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Пока не хотят хоккейные боги, чтобы он догонял Великого. Симптоматика на самом деле. Надеюсь, что Овечкин начнет забивать, догонит Гретцки, но сейчас надо договориться с хоккейными богами. Они хотят, чтобы Уэйн Гретцки, кумир всех времен и народов, был первым.

Саша тоже блестящий хоккеист, единственный и неповторимый, но они разного амплуа, фактуры, философии. Саша достоин, я в него верю. Надо только переждать и забить», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.