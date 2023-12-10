Губерниев о погоне Овечкина за Гретцки: «Хоккейные боги пока не хотят, чтобы он догонял Великого. Саша достоин, я в него верю. Надо переждать и забить»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Дмитрий Губерниев Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Губерниев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона» остался без голов в 9 последних матчах.

Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги (827), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Пока не хотят хоккейные боги, чтобы он догонял Великого. Симптоматика на самом деле. Надеюсь, что Овечкин начнет забивать, догонит Гретцки, но сейчас надо договориться с хоккейными богами. Они хотят, чтобы Уэйн Гретцки, кумир всех времен и народов, был первым.

Саша тоже блестящий хоккеист, единственный и неповторимый, но они разного амплуа, фактуры, философии. Саша достоин, я в него верю. Надо только переждать и забить», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

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8 комментариев
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Достоин чего? .Грецки это "хоккейный композитор ,человек оркестр,праздник хоккея".У Уэйна одних передач больше , чем у др. в сумме очков . Забивал сам и партнеры с его передач стали звездами . Санек , пряиолинейный , однотипный игрок , нацеленный лишь на собственную статистику , с энергозатратным стилем игры.
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Забить? На рекорд?
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Ответ _Абырвалг_
Достоин чего? .Грецки это "хоккейный композитор ,человек оркестр,праздник хоккея".У Уэйна одних передач больше , чем у др. в сумме очков . Забивал сам и партнеры с его передач стали звездами . Санек , пряиолинейный , однотипный игрок , нацеленный лишь на собственную статистику , с энергозатратным стилем игры.
Вы НХЛ вчера смотреть начали? Овечкин забивал голы "на любой вкус". Сам тренер Финикса Уэй Гретцки видел))
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