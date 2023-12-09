Радулов об «Ак Барсе»: «Не думаю, что есть кризис. Не все получается, есть определенные проблемы – ситуацию нужно исправлять»

Теги Ак Барс Александр Радулов КХЛ Хоккей

Александр Радулов оценил игру «Ак Барса» в сезоне КХЛ.

– Многие игроки признаются, что очень ждали перерыва на Матч звезд и Кубок Первого канала. Правда, что есть большая усталость?

– Согласен, так можно сказать. Был долгий период, когда мы играли через день.

Много выездных матчей было, практически не было времени с близкими. Сейчас как раз будет такая возможность.

– «Ак Барс» ушел на перерыв после двух поражений подряд. Многие считают, что кризис у команды еще не позади.

– Я не думаю, что есть кризис. Это рабочая обстановка. Сезон тяжелый, и у нас есть определенные проблемы.

Пока не все получается – эту ситуацию нужно исправлять. Все в наших руках.

Нужно сейчас в паузе поработать, перезагрузиться и начать побеждать, – сказал нападающий «Ак Барса» Александр Радулов.

«Ак Барс» находится на пятом месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 48 баллов в 40 играх.

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