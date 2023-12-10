Игроки «Каролины» провели собрание без тренеров после 3:4 от «Ванкувера». Клуб проиграл 4 матча подряд

Игроки «Каролины» провели собрание без тренеров после поражения от «Ванкувера».

Команда потерпела 4 поражения подряд. Клуб уступил в гостях «Виннипегу» (1:2), «Эдмонтону» (1:6), «Калгари» (2:3) и «Кэнакс» (3:4).

В нынешнем сезоне « » набрала 29 очков после 27 игр. На данный момент команда тренера Рода Бринд′Амора занимает 11-е место в таблице Восточной конференции.

Следующие 2 матча команда проведет на выезде против «Оттавы» и «Детройта».