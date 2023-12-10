Игроки «Каролины» провели собрание без тренеров после 3:4 от «Ванкувера». Клуб проиграл 4 матча подряд

Теги Каролина Ванкувер Род Бринд′Амор НХЛ кризис Хоккей

Игроки «Каролины» провели собрание без тренеров после поражения от «Ванкувера».

Команда потерпела 4 поражения подряд. Клуб уступил в гостях «Виннипегу» (1:2), «Эдмонтону» (1:6), «Калгари» (2:3) и «Кэнакс» (3:4).

В нынешнем сезоне НХЛ «Каролина» набрала 29 очков после 27 игр. На данный момент команда тренера Рода Бринд′Амора занимает 11-е место в таблице Восточной конференции.

Следующие 2 матча команда проведет на выезде против «Оттавы» и «Детройта».

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3 комментария
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Бриндамора пора сливать. Несколько лет команда топталась на месте, а в этом сезоне пошла вниз.
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Ответ Garikus89
Проблема Каролины сейчас не в Бриндаморе, да и в плей-офф они выйдут без проблем. Проблема в том, что вместо вратарей у них две дыры, и если после провального старта они научились это маскировать и начали побеждать, то сейчас это перевешивает. Что с Виннипегом победная игра должна была быть, что с Калгари 2-0 к третьему вели, что вчера с 1-3 отыгрались без особых проблем, почти не бросая по воротам, но все равно пропустили еще одну)
увы, не популярное мнение, но точно отражающее впечатление от игры. спасибо, что и ДеАнджело не играет, так вообще бы ужас был.
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