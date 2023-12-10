Пулюярви разрешили тренироваться без ограничений после травмы бедра. Игрок является свободным агентом

Йессе Пулюярви тренируется без ограничений после травмы.

Финскому форварду разрешено тренироваться с полным контактом. восстанавливался после операции на бедре.

Четвертый номер драфта НХЛ-2016 стал неограниченно свободным агентом после отказа «Каролины» делать ему квалификационное предложение.

За карьеру в лиге хоккеист провел 334 матча за « » и «Каролину», набрав 114 (51+63) очков. В 27 играх Кубка Стэнли добавил еще 6 (3+3) баллов.