Гендиректор «Трактора»: «Если у Шабанова есть предложения из НХЛ, он получил их заслуженно. Переговоры о новом контракте непростые, но продуктивные»

Генеральный директор «Трактора» прокомментировал интерес к Максиму Шабанову из НХЛ.

Ранее хоккейное агентство Winners Hockey Agency сообщило о предложениях к игроку со стороны пяти-шести команд лиги.

– Нападающий «Трактора» действительно получил предложения из ?

– Если у него есть предложения из НХЛ, то Максим получил их заслуженно.

Но нам бы очень хотелось, чтобы он остался в « » и выводил команду на более высокий уровень.

– Как ведутся переговоры с его агентами о новом контракте?

– Переговоры непростые, но продуктивные, – сказал генеральный директор «Трактора» .

Шабанов набрал 31 (15+16) балл за результативность в 40 матчах нынешнего Фонбет чемпионата КХЛ.