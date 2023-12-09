Гендиректор «Трактора»: «Если у Шабанова есть предложения из НХЛ, он получил их заслуженно. Переговоры о новом контракте непростые, но продуктивные»

Теги Трактор Иван Савин НХЛ КХЛ Максим Шабанов Хоккей

Генеральный директор «Трактора» прокомментировал интерес к Максиму Шабанову из НХЛ.

Ранее хоккейное агентство Winners Hockey Agency сообщило о предложениях к игроку со стороны пяти-шести команд лиги.

– Нападающий «Трактора» Максим Шабанов действительно получил предложения из НХЛ?

– Если у него есть предложения из НХЛ, то Максим получил их заслуженно.

Но нам бы очень хотелось, чтобы он остался в «Тракторе» и выводил команду на более высокий уровень.

– Как ведутся переговоры с его агентами о новом контракте?

– Переговоры непростые, но продуктивные, – сказал генеральный директор «Трактора» Иван Савин.

Шабанов набрал 31 (15+16) балл за результативность в 40 матчах нынешнего Фонбет чемпионата КХЛ.

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