Гендиректор «Трактора»: «Если у Шабанова есть предложения из НХЛ, он получил их заслуженно. Переговоры о новом контракте непростые, но продуктивные»
Генеральный директор «Трактора» прокомментировал интерес к Максиму Шабанову из НХЛ.
Ранее хоккейное агентство Winners Hockey Agency сообщило о предложениях к игроку со стороны пяти-шести команд лиги.
– Нападающий «Трактора» Максим Шабанов действительно получил предложения из НХЛ?
– Если у него есть предложения из НХЛ, то Максим получил их заслуженно.
Но нам бы очень хотелось, чтобы он остался в «Тракторе» и выводил команду на более высокий уровень.
– Как ведутся переговоры с его агентами о новом контракте?
– Переговоры непростые, но продуктивные, – сказал генеральный директор «Трактора» Иван Савин.
Шабанов набрал 31 (15+16) балл за результативность в 40 матчах нынешнего Фонбет чемпионата КХЛ.