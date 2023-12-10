Гендиректор «Трактора»: «Ждем от Бурдасова лучшей игры и большего вклада в результат команды. Уверен, что он сам это понимает»

Теги Трактор Иван Савин Антон Бурдасов КХЛ Хоккей

Генеральный директор «Трактора» прокомментировал критику игры Антона Бурдасова.

Нападающий набрал 15 (9+6) очков при полезности «минус 3» в 34 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

– Много критики в адрес нападающего команды Антона Бурдасова. В чем проблемы в его игре?

– Мы все ждем от Антона лучшей игры и большего вклада в результат команды. Я уверен, что он сам это понимает.

Надеюсь, что Антон прилагает все усилия, чтобы пройти этот период в своей карьере, – сказал генеральный директор «Трактора» Иван Савин.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
С трудом верится в него.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий