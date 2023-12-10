Гендиректор «Трактора»: «Ждем от Бурдасова лучшей игры и большего вклада в результат команды. Уверен, что он сам это понимает»
Генеральный директор «Трактора» прокомментировал критику игры Антона Бурдасова.
Нападающий набрал 15 (9+6) очков при полезности «минус 3» в 34 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
– Много критики в адрес нападающего команды Антона Бурдасова. В чем проблемы в его игре?
– Мы все ждем от Антона лучшей игры и большего вклада в результат команды. Я уверен, что он сам это понимает.
Надеюсь, что Антон прилагает все усилия, чтобы пройти этот период в своей карьере, – сказал генеральный директор «Трактора» Иван Савин.