Патрик Кэйн забросил 1-ю шайбу за «Детройт» во 2-м матче за клуб – против «Оттавы»

Патрик Кэйн забросил 1-ю шайбу за «Детройт» во 2-м матче за клуб.

35-летний форвард стал автором единственного гола своей команды в матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (1:5).

Он отличился в большинстве, ассистентами стали форвард Алекс Дебринкет и вратарь Алекс Лайон.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго» ранее подписал с «Ред Уингс» контракт до конца сезона с кэпхитом 2,75 млн долларов.

Он пропустил старт сезона из-за восстановления после операции на бедре.

Сегодня Кэйн (19:53, 4:03 – в большинстве, «минус 2») нанес 7 бросков в створ и сделал 2 блока. Статистика потерь и перехватов – 2:1.

В активе стало 1238 (452+786) очков в 1182 матчах за карьеру в рамках регулярок.