Патрик Кэйн забросил 1-ю шайбу за «Детройт» во 2-м матче за клуб – против «Оттавы»
Патрик Кэйн забросил 1-ю шайбу за «Детройт» во 2-м матче за клуб.
35-летний форвард стал автором единственного гола своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (1:5).
Он отличился в большинстве, ассистентами стали форвард Алекс Дебринкет и вратарь Алекс Лайон.
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго» ранее подписал с «Ред Уингс» контракт до конца сезона с кэпхитом 2,75 млн долларов.
Он пропустил старт сезона из-за восстановления после операции на бедре.
Сегодня Кэйн (19:53, 4:03 – в большинстве, «минус 2») нанес 7 бросков в створ и сделал 2 блока. Статистика потерь и перехватов – 2:1.
В активе Патрика стало 1238 (452+786) очков в 1182 матчах за карьеру в рамках регулярок.