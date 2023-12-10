Патрик Кэйн забросил 1-ю шайбу за «Детройт» во 2-м матче за клуб – против «Оттавы»

Теги Оттава Детройт НХЛ Патрик Кэйн Хоккей

Патрик Кэйн забросил 1-ю шайбу за «Детройт» во 2-м матче за клуб.

35-летний форвард стал автором единственного гола своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (1:5). 

Он отличился в большинстве, ассистентами стали форвард Алекс Дебринкет и вратарь Алекс Лайон.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго» ранее подписал с «Ред Уингс» контракт до конца сезона с кэпхитом 2,75 млн долларов. 

Он пропустил старт сезона из-за восстановления после операции на бедре. 

Сегодня Кэйн (19:53, 4:03 – в большинстве, «минус 2») нанес 7 бросков в створ и сделал 2 блока. Статистика потерь и перехватов – 2:1. 

В активе Патрика стало 1238 (452+786) очков в 1182 матчах за карьеру в рамках регулярок.

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