71-летний Жак Мартен вернулся в «Оттаву». Он назначен старшим советником тренерского штаба
71-летний Жак Мартен вернулся в «Оттаву» – на пост советника тренерского штаба.
Специалист возглавлял «Сенаторс» с 1996 по 2004 годы и сохраняет за собой тренерские рекорды клуба по матчам и победам в регулярке (692 и 341) и плей-офф (69 и 31).
В 1999 году он получил приз Джека Адамса, присуждаемый лучшему тренеру в сезоне НХЛ.
Позже Мартен дважды выигрывал Кубок Стэнли с «Питтсбургом» (2016, 2017 годы) в качестве помощника главного тренера.
В сезоне-2020/21 он входил в тренерский штаб «Рейнджерс», а в последние годы занимал должность консультанта в клубе юниорской лиги Онтарио «Кингстон».
Отмечается, что в новой роли Мартен будет взаимодействовать с главным тренером «Сенс» Ди Джеем Смитом и его штабом на каждодневной основе.
«Оттава» набрала 20 очков в 21 матче и занимает последнее место в Восточной конференции.