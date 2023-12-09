71-летний Жак Мартен вернулся в «Оттаву». Он назначен старшим советником тренерского штаба

71-летний Жак Мартен вернулся в «Оттаву» – на пост советника тренерского штаба.

Специалист возглавлял «Сенаторс» с 1996 по 2004 годы и сохраняет за собой тренерские рекорды клуба по матчам и победам в регулярке (692 и 341) и плей-офф (69 и 31).

В 1999 году он получил приз Джека Адамса, присуждаемый лучшему тренеру в сезоне .

Позже Мартен дважды выигрывал Кубок Стэнли с «Питтсбургом» (2016, 2017 годы) в качестве помощника главного тренера.

В сезоне-2020/21 он входил в тренерский штаб «Рейнджерс», а в последние годы занимал должность консультанта в клубе юниорской лиги Онтарио «Кингстон».

Отмечается, что в новой роли Мартен будет взаимодействовать с главным тренером «Сенс» и его штабом на каждодневной основе.

« » набрала 20 очков в 21 матче и занимает последнее место в Восточной конференции.