71-летний Жак Мартен вернулся в «Оттаву». Он назначен старшим советником тренерского штаба

Теги Оттава Жак Мартен НХЛ Ди Джей Смит Хоккей

71-летний Жак Мартен вернулся в «Оттаву» – на пост советника тренерского штаба.

Специалист возглавлял «Сенаторс» с 1996 по 2004 годы и сохраняет за собой тренерские рекорды клуба по матчам и победам в регулярке (692 и 341) и плей-офф (69 и 31).

В 1999 году он получил приз Джека Адамса, присуждаемый лучшему тренеру в сезоне НХЛ

Позже Мартен дважды выигрывал Кубок Стэнли с «Питтсбургом» (2016, 2017 годы) в качестве помощника главного тренера.

В сезоне-2020/21 он входил в тренерский штаб «Рейнджерс», а в последние годы занимал должность консультанта в клубе юниорской лиги Онтарио «Кингстон». 

Отмечается, что в новой роли Мартен будет взаимодействовать с главным тренером «Сенс» Ди Джеем Смитом и его штабом на каждодневной основе. 

«Оттава» набрала 20 очков в 21 матче и занимает последнее место в Восточной конференции. 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий