Жиру про «Оттаву»: «Расстраивают разговоры болельщиков и прессы о тренере. Смит никуда не уйдет. Мы хотим играть за него»
Клод Жиру выступил в поддержку главного тренера «Оттавы».
Канадский клуб находится на последнем месте в таблице Восточной конференции.
Во время матча против «Тампы» (4:6) болельщики скандировали призывы к отставке главного тренера Ди Джея Смита, а после сирены освистали команду.
«Болельщики и пресса уже давно говорят о тренере. Это очень расстраивает.
Он наш тренер. Он никуда не уйдет. Мы хотим играть за него. Парни в раздевалке очень переживают.
Все это отвлекает наше внимание, а нам это не нужно. Мы проделали хорошую работу, чтобы не отвлекаться на это», – сказал нападающий «Оттавы» Клод Жиру.
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