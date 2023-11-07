Жиру про «Оттаву»: «Расстраивают разговоры болельщиков и прессы о тренере. Смит никуда не уйдет. Мы хотим играть за него»

Клод Жиру выступил в поддержку главного тренера «Оттавы».

Канадский клуб находится на последнем месте в таблице Восточной конференции.

Во время матча против «Тампы» (4:6) болельщики скандировали призывы к отставке главного тренера , а после сирены освистали команду.

«Болельщики и пресса уже давно говорят о тренере. Это очень расстраивает.

Он наш тренер. Он никуда не уйдет. Мы хотим играть за него. Парни в раздевалке очень переживают.

Все это отвлекает наше внимание, а нам это не нужно. Мы проделали хорошую работу, чтобы не отвлекаться на это», – сказал нападающий «Оттавы» .