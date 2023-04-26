Бушар – 2-й защитник в истории «Эдмонтона» с 8+ очками в одной серии плей-офф. Коффи набирал 4 раза

Эван Бушар – 2-й защитник в истории «Эдмонтона» с 8+ очками в одной серии плей-офф.

23-летний канадец отметился результативной передачей в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» (6:3, 3-2).

Во втором периоде после его броска в большинстве шайба попала в лицо форварду Заку Хайману и зашла в ворота.

В активе Бушара стало 8 (2+6) баллов в 5 играх серии.

Ранее только один защитник « » набирал столько же или более очков за одну серию.

удалось сделать это 4 раза (1983 – 1, 1985 – 3, включая рекордные 14 очков в 6 играх в финале конференции, 3+11).