Бушар – 2-й защитник в истории «Эдмонтона» с 8+ очками в одной серии плей-офф. Коффи набирал 4 раза

Теги рейтинги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Пол Коффи Эван Бушар Хоккей

Эван Бушар – 2-й защитник в истории «Эдмонтона» с 8+ очками в одной серии плей-офф.

23-летний канадец отметился результативной передачей в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» (6:3, 3-2). 

Во втором периоде после его броска в большинстве шайба попала в лицо форварду Заку Хайману и зашла в ворота. 

В активе Бушара стало 8 (2+6) баллов в 5 играх серии. 

Ранее только один защитник «Эдмонтона» набирал столько же или более очков за одну серию.

Полу Коффи удалось сделать это 4 раза (1983 – 1, 1985 – 3, включая рекордные 14 очков в 6 играх в финале конференции, 3+11). 

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