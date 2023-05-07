Бушар из «Эдмонтона» набрал очки в 8 подряд матчах плей-офф (3+11). До него это удалось только 3 защитникам до 24 лет

Защитник «Эдмонтона» Эван Бушар набрал очки в 8 подряд играх плей-офф (3+11).

23-летний игрок забросил шайбу и сделал результативную передачу во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (5:1, 1-1).

Канадец не уходил со льда без очков в текущем плей-офф. В 8 играх у него 14 (3+11) баллов при нейтральной полезности.

Ранее в истории НХЛ только три защитника в возрасте до 24 лет выдавали результативные серии в плей-офф из 8 и более игр.

Это Бобби Орр (1970, «Бостон», 14), Дени Потвен (1976, «Айлендерс», 12) и (2020, «Даллас», 8).