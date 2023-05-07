Бушар из «Эдмонтона» набрал очки в 8 подряд матчах плей-офф (3+11). До него это удалось только 3 защитникам до 24 лет

Теги рейтинги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Бобби Орр Дени Потвен Миро Хейсканен Эван Бушар Хоккей

Защитник «Эдмонтона» Эван Бушар набрал очки в 8 подряд играх плей-офф (3+11).

23-летний игрок забросил шайбу и сделал результативную передачу во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (5:1, 1-1). 

Канадец не уходил со льда без очков в текущем плей-офф. В 8 играх у него 14 (3+11) баллов при нейтральной полезности. 

Ранее в истории НХЛ только три защитника в возрасте до 24 лет выдавали результативные серии в плей-офф из 8 и более игр.

Это Бобби Орр (1970, «Бостон», 14), Дени Потвен (1976, «Айлендерс», 12) и Миро Хейсканен (2020, «Даллас», 8). 

 

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10 комментариев

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MaitreML
Братва,главное не ставить ставки,какан ярус на ставках проиграл весь капитал города,а теперь распределяет ресурсы в бачках у подъезда
+11
-5
+6
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MaitreML
Ответ MaitreML
Братва,главное не ставить ставки,какан ярус на ставках проиграл весь капитал города,а теперь распределяет ресурсы в бачках у подъезда
зачем минусуете?советуете подниматься на ставках?посмотрите на братишку какуна,хотите быть такими же?
+6
-1
+5
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легкость бытия
Пока Эдмонтон не скинул Тайсона Берри, о Бушаре и не вспоминали.
+4
0
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Cube Litening C:68X
Хорошо что он, бывает, заряжает по воротам иногда, эффектно залетает..😁
+3
-1
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See what
Действительно, за Берри выменяли середняка-универсала Экхольма. Впечатление такое, что а Эдмонтоне уверены - отдавать передачи Мак Дэвиду при реализации большинства может каждый.
+2
0
+2
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*MVP*
Ответ Kanan Jarrus
4 бомбардир этого плей-офф, всего на одно очко меньше, чем у мака. для тех, кто говорит, что у эдмонтона плохие защитники) это был рофл, если что
Бушар - не защитник. ну или защитник, но ужасный
+5
-4
+1
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Kanan Jarrus
4 бомбардир этого плей-офф, всего на одно очко меньше, чем у мака. для тех, кто говорит, что у эдмонтона плохие защитники) это был рофл, если что
+5
-5
0
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Nuteruoli
Ответ *MVP*
Бушар - не защитник. ну или защитник, но ужасный
Теперь есть в хоккее такая позиция как полузащитник. Бушар таким и является.
+3
-3
0
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Cbj Fan
Ответ Nuteruoli
Теперь есть в хоккее такая позиция как полузащитник. Бушар таким и является.
А ты уверен, что он хотя бы полузащитник? А то я даже сомневаюсь, что четверть защитник. 😎
+1
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