Из-за возгорания двигателей самолет с тренерами «Сибири» вернулся в Новосибирск. Завьялов и Подомацкий вылетели в Москву через несколько часов

Теги Сибирь происшествия Кирилл Фастовский Егор Подомацкий КХЛ Александр Завьялов Матч ТВ Хоккей

Тренеры «Сибири» не вылетели вовремя в Москву из-за возгорания двигателей самолета.

Накануне утром Александр Завьялов и Егор Подомацкий летели рейсом из Новосибирска в столицу, который был экстренно возвращен в аэропорт вылета.

Об этом сообщил гендиректор «Сибири».

«Этим рейсом летели как минимум Завьялов и Подомацкий. Еще накануне говорили, что полетят рейсом в 6 утра.

Как только узнал, начал им звонить: у ребят все в порядке, никто не пострадал, они благополучно полетели через несколько часов», — сказал Кирилл Фастовский.

По предварительной информации, у самолета произошел помпаж (возгорание) двигателей. Пассажиры сообщали, что заметили языки пламени из них.

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