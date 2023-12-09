Из-за возгорания двигателей самолет с тренерами «Сибири» вернулся в Новосибирск. Завьялов и Подомацкий вылетели в Москву через несколько часов
Тренеры «Сибири» не вылетели вовремя в Москву из-за возгорания двигателей самолета.
Накануне утром Александр Завьялов и Егор Подомацкий летели рейсом из Новосибирска в столицу, который был экстренно возвращен в аэропорт вылета.
Об этом сообщил гендиректор «Сибири».
«Этим рейсом летели как минимум Завьялов и Подомацкий. Еще накануне говорили, что полетят рейсом в 6 утра.
Как только узнал, начал им звонить: у ребят все в порядке, никто не пострадал, они благополучно полетели через несколько часов», — сказал Кирилл Фастовский.
По предварительной информации, у самолета произошел помпаж (возгорание) двигателей. Пассажиры сообщали, что заметили языки пламени из них.