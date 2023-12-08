«Торпедо» предложит Ларионову контракт на три года с улучшенными условиями. Зарплата тренера – 17 млн рублей
Игорь Ларионов может продлить контракт с «Торпедо».
Нижегородский клуб предложит специалисту новое трехлетнее соглашение на улучшенных условиях, об этом рассказал «Матч ТВ».
Действующий договор «Торпедо» и тренера, по которому, как сообщалось, он зарабатывает 17 миллионов рублей в год, рассчитан до завершения нынешнего сезона.
Игорь Ларионов возглавляет команду с сезона-2022/23. В прошлом чемпионате «Торпедо» заняло четвертое место в таблице Западной конференции, обыграло «Динамо» (4-2 в серии) в первом раунде плей-офф, но уступило СКА (0-4 в серии) во втором.
В нынешнем регулярном чемпионате «Торпедо» находится на четвертом месте в таблице Западной конференции.
Очень уж нравится и профессор, и игра Торпедо