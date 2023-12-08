«Торпедо» предложит Ларионову контракт на три года с улучшенными условиями. Зарплата тренера – 17 млн рублей

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Матч ТВ Хоккей

Игорь Ларионов может продлить контракт с «Торпедо».

Нижегородский клуб предложит специалисту новое трехлетнее соглашение на улучшенных условиях, об этом рассказал «Матч ТВ».

Действующий договор «Торпедо» и тренера, по которому, как сообщалось, он зарабатывает 17 миллионов рублей в год, рассчитан до завершения нынешнего сезона.

Игорь Ларионов возглавляет команду с сезона-2022/23. В прошлом чемпионате «Торпедо» заняло четвертое место в таблице Западной конференции, обыграло «Динамо» (4-2 в серии) в первом раунде плей-офф, но уступило СКА (0-4 в серии) во втором.

В нынешнем регулярном чемпионате «Торпедо» находится на четвертом месте в таблице Западной конференции.

5 комментариев
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Надо по итогу сезона смотреть, а вообще Торпедо неплохо играет, со спадами конечно, но лучше чем в прошлых сезонах
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Мне, как теперь уже нейтральному болельщику (до назначения Йозе ГТ болел за ска), очень хочется, чтобы Ларионов остался и долбился высот с клубом.
Очень уж нравится и профессор, и игра Торпедо
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Торпедо растёт, команда показывает хороший хоккей. Я только за́!
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Добавьте ему еще и мою пенсию — один хрен на нее ничего не купишь!
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Команда и тренер нашли себя, абсолютно здравое решение. Да и кто знает СКА, Рома найдет новый вызов в жизни и умыкнут Ларионова, а так хоть компенсацию получат.
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