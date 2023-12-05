Леонтьев после 1:4 от «Трактора»: «Реализация на нуле. Одну шайбу заковыряли, но этого мало»

Олег Леонтьев подвел итоги матча против «Трактора» (1:4).

– Соперник мощно выглядел, здорово начал, забил быстрый гол. В целом по игре мы тоже имели моменты, но, к сожалению, не реализовали. Поэтому забросили так мало. Реализация на нуле. Одну шайбу заковыряли, но этого мало.

А так – держали удар, забей в большинстве, и могло все быть по-другому.

– Пропустили быстрый гол в первой же смене…

– Разберем, посмотрим. Надо и в начале матчей и весь первый период держать удар. На выезде всегда тяжелее начинать. Домашняя команда всегда при поддержке трибун активнее начинает. Поэтому надо это учитывать.

– Ключевой момент был во втором периоде, когда вы забили гол и получили большинство 5 на 3. Почему такая слабая реализация большинства?

– Мы отрабатываем на тренировках. У нас было неплохое большинство до определенного момента, потом перестало работать. Значит, нужно еще усерднее прикладывать усилия в играх: быстрее двигать шайбу, нагнетать, бросать. Это обычные вещи, но их нужно делать.

– У вас в заявке кроме тренера вратарей был всего один помощник. Это всегда так?

– У нас всегда так.

– Сегодня в составе был один 30-летний хоккеист и семь, родившихся в этом веке. Это самая молодая команда, которая приезжала в Челябинск. Это тоже так весь сезон?

– Наверное, нет. В начале сезона ребята были постарше. Мы строим команду на будущее, чтобы молодые ребята почувствовали мощь и привыкали к таким боевым играм, как сегодня, – сказал главный тренер « » Олег Леонтьев.

«Нефтехимик» проиграл 6-й матч подряд