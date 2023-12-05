Тренер «Трактора» Заварухин о 4:1 с «Нефтехимиком»: «Совершали правильные действия, забили хорошие голы. Что случилось во 2-м периоде – будем разбираться. Это нас не красит»

Теги Нефтехимик Трактор Челмет Алексей Заварухин Антон Бурдасов КХЛ Мэдисон Боуи Александр Рыков Хоккей

Алексей Заварухин подвел итоги матча с «Нефтехимиком» (4:1).

«Парни вышли с хорошим настроем, совершали правильные действия и забили хорошие голы. Что случилось во втором периоде – будем разбираться. Скажем так, решили отработать большинство и меньшинство. Конечно, это нас не красит.

В третьем периоде сделали выводы, сыграли правильно по заданию. Самое главное – взяли нужные нам два очка.

Сейчас необходимо отдохнуть и подготовиться к игре со СКА. Не было ли желания дать отдохнуть Антону Бурдасову? Очки не идут, но Антон – наш лидер. Он делает большой объем работы. Все мы хотим, чтобы он больше забивал. Но тренерский штаб будет решать по составу.

Александр Рыков наказан после своего интервью? Не сказать, что мы наказываем его. Конечно, мы с Александром поговорили на эту тему. После сборной ему надо набрать форму и доказывать своей игрой в «Челмете». У нас все по-честному. Прежде всего он должен доказать все своей игрой.

Отсутствует Мэдисон Боуи? У нас все по спортивному принципу. Если не играет, значит, не проходит в состав. Самое главное – на тренировках показывать свои сильные качества и доказывать, что он готов играть», – сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.

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