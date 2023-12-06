«Сан-Хосе» одолел «Айлендерс» (5:4 ОТ после 1:4), Гертл сделал хет-трик. Клуб идет на 31-м месте в НХЛ, обогнав «Чикаго» на 1 очко

Теги Айлендерс Сан-Хосе НХЛ Томаш Гертл Вильям Эклунд Хоккей

«Сан-Хосе» одолел «Айлендерс» (5:4 ОТ после 1:4), Томаш Гертл сделал хет-трик.

«Шаркс» сделали камбэк в 3-м периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против клуба с Лонг-Айленда, при счете 1:4 забросив 3 шайбы подряд на 52-й, 57-й и 59-й минутах. 

Две шайбы на этом отрезке забросил Томаш Гертл, в итоге оформивший хет-трик и ставший первой звездой матча. 

Победную точку в овертайме поставил Вильям Эклунд (1+2, 2-я звезда) – за 5 секунд до его завершения. 

«Сан-Хосе» набрал 16 очков в 26 играх и идет на текущем 31-м месте в НХЛ, обогнав «Чикаго» (15 в 24) на 1 очко.  

2 комментария
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боже мой, какое позорище)
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Типичные Айлендерс этого сезона. Уже сколько очков было разбазарено из-за таких провалов в третьих периодах. Не сосчитать. Просто убожество
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