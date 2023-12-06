«Сан-Хосе» одолел «Айлендерс» (5:4 ОТ после 1:4), Гертл сделал хет-трик. Клуб идет на 31-м месте в НХЛ, обогнав «Чикаго» на 1 очко

«Сан-Хосе» одолел «Айлендерс» (5:4 ОТ после 1:4), Томаш Гертл сделал хет-трик.

«Шаркс» сделали камбэк в 3-м периоде матча регулярного чемпионата против клуба с Лонг-Айленда, при счете 1:4 забросив 3 шайбы подряд на 52-й, 57-й и 59-й минутах.

Две шайбы на этом отрезке забросил , в итоге оформивший хет-трик и ставший первой звездой матча.

Победную точку в овертайме поставил (1+2, 2-я звезда) – за 5 секунд до его завершения.

« » набрал 16 очков в 26 играх и идет на текущем 31-м месте в НХЛ, обогнав «Чикаго» (15 в 24) на 1 очко.