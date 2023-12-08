Тренер «Сибири» Кривокрасов о 5:1 с «Барысом»: «Парни умеют из себя достать в нужную минуту, но это нужно делать не когда приспичит, а в каждом матче»

Сергей Кривокрасов оценил победу над «Барысом» (5:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Спасибо парням, что они собрались. Тяжелый у нас был отрезок, видно это было по движению. Отдали все силы. Мы хорошо сыграли и в большинстве, и в меньшинстве. Это помогло нам выиграть.

Были малейшие корректировки после отставки Немировски. Старались особо ничего не менять. Много информации для игроков за короткий отрезок – это тоже не очень хорошо. Играли на фундаменте, который был до этого.

Было бы хуже, если бы мы Костина не поставили после поражения в прошлом матче. Мы показали, что верим в него. Были моменты, где мы играли недисциплинированно, вальяжно относились к деталям, а он нас выручил.

С Александром Завьяловым, который вошел в штаб «Сибири», я познакомился только сейчас, но мы играли друг против друга. После назначения и.о. главного тренера я продолжу заниматься большинством.

Антон Красоткин восстановился и поедет на Матч звезд. Что с Дубакиным – пока точно я не знаю, доктор пока не дал информацию. Бек забил впервые после долгой безголевой серии.

Сегодня для всех был эмоциональный матч. Я уверен, что парни умеют из себя достать в нужную минуту, но это нужно делать не когда приспичит, а в каждом матче играть на высоком уровне. В перерыве команде нужно отдохнуть и подкачать физику», – сказал и.о. главного тренера « ».

Лучшая победа «Сибири» – через сутки после увольнения тренера: там наконец заиграли лидеры и вратарь