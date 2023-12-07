«Сибирь» победила «Барыс» (5:1) в первом матче после увольнения Немировски

Теги Сибирь Дэвид Немировски Сергей Кривокрасов КХЛ Барыс Хоккей

«Сибирь» выиграла первый матч после увольнения Дэвида Немировски.

Команда под руководством Сергея Кривокрасова обыграла «Барыс» (5:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Помимо победы в первой игре после отставки Дэвида Немировски, «Сибирь» также прервала серию из четырех поражений подряд.

«Сибирь» находится на восьмом месте в таблице Восточной конференции, набрав 43 балла в 41 игре.

Алексей Шевченко: «Игрокам «Сибири» обещана двойная премия, чтобы доказать правоту увольнения Немировски. Просто цирк»

3 комментария
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Ответ Марсель Объелся
Барыс прям клиент Сибири в этом сезоне
Да Барыс в этом сезоне для многих "сладкая булочка"😉
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