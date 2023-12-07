«Сибирь» победила «Барыс» (5:1) в первом матче после увольнения Немировски
«Сибирь» выиграла первый матч после увольнения Дэвида Немировски.
Команда под руководством Сергея Кривокрасова обыграла «Барыс» (5:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Помимо победы в первой игре после отставки Дэвида Немировски, «Сибирь» также прервала серию из четырех поражений подряд.
«Сибирь» находится на восьмом месте в таблице Восточной конференции, набрав 43 балла в 41 игре.
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