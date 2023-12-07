«Сибирь» победила «Барыс» (5:1) в первом матче после увольнения Немировски

«Сибирь» выиграла первый матч после увольнения Дэвида Немировски.

Команда под руководством Сергея Кривокрасова обыграла « » (5:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Помимо победы в первой игре после отставки , «Сибирь» также прервала серию из четырех поражений подряд.

« » находится на восьмом месте в таблице Восточной конференции, набрав 43 балла в 41 игре.

Алексей Шевченко: «Игрокам «Сибири» обещана двойная премия, чтобы доказать правоту увольнения Немировски. Просто цирк»