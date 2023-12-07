Тренер «Трактора» Заварухин об игре в первых двух периодах: «СКА – хороший соперник. На это тоже внимание обращайте, пожалуйста»
Алексей Заварухин высказался о поражении от СКА.
«Трактор» уступил со счетом 1:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Тяжелый матч, хороший соперник.
Микромоменты решили исход поединка. Парни выложились. Один гол – этого мало. Моменты были, должны были забивать еще.
– Была тренерская задумка – «заморозить» Никиту Серебрякова в первые два периода?
– Я бы не сказал. Против нас играл хороший соперник. На это тоже внимание обращайте, пожалуйста.
– Перелом в матче случился после двух шайб в меньшинстве?
– Перед нами был хороший соперник. Мы выходили побеждать. Настраивали ребят. Где-то чуть-чуть не повезло.
– Есть вопросы по большинству, где за две минуты был только бросок Юртайкина.
– Из этого момента мы должны были выжимать максимум.
– Также был момент у Кравцова. Почему у них с Бурдасовым пропала результативность?
– Мы тоже задаемся этим вопросом. Самое главное – моменты у них есть. Согласны?
Конечно, парни переживают, может быть, есть какое-то внутреннее давление. У них в каждой игре моменты, но страдает реализация, – сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.