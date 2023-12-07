Тренер «Трактора» Заварухин об игре в первых двух периодах: «СКА – хороший соперник. На это тоже внимание обращайте, пожалуйста»

Теги СКА Трактор Алексей Заварухин Антон Бурдасов КХЛ Виталий Кравцов Хоккей

Алексей Заварухин высказался о поражении от СКА.

«Трактор» уступил со счетом 1:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Тяжелый матч, хороший соперник.

Микромоменты решили исход поединка. Парни выложились. Один гол – этого мало. Моменты были, должны были забивать еще.

– Была тренерская задумка – «заморозить» Никиту Серебрякова в первые два периода?

– Я бы не сказал. Против нас играл хороший соперник. На это тоже внимание обращайте, пожалуйста.

– Перелом в матче случился после двух шайб в меньшинстве?

– Перед нами был хороший соперник. Мы выходили побеждать. Настраивали ребят. Где-то чуть-чуть не повезло.

– Есть вопросы по большинству, где за две минуты был только бросок Юртайкина.

– Из этого момента мы должны были выжимать максимум.

– Также был момент у Кравцова. Почему у них с Бурдасовым пропала результативность?

– Мы тоже задаемся этим вопросом. Самое главное – моменты у них есть. Согласны?

Конечно, парни переживают, может быть, есть какое-то внутреннее давление. У них в каждой игре моменты, но страдает реализация, – сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.

2 комментария
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Самому не стыдно говорить о моментах у бревна. Сколько он ещё должен раз привезти голы чтобы его не было. Из всей команды он хуже всех. Согласна что у команды не получилось реализовать моменты но кроме него никто не удалился в чужой зоне. Вы говорите он лидер скажу вам откровенно упаси бог с таким лидером и врагов не надо. Он просто какой матч топит команду. Я вас не понимаю нам нужно отыгрываться а вы выпускает бревно. Где за минут большинства ска дважды спокойно отобрал и убегал в атаку. Мыльников молодец долго тащил. Вам должно быть стыдно за такое поведение если после его привозов вы говорите что он хороший игрок. За такие деньги можно купить было хороших рабочих игроков. Ска сегодня над вами наверное посмеялась что избавились от бревна нашли дураков. Мне очень жаль команду которая бьётся за результат а вы бревном топите их. Накипело
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