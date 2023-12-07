Модано о возможном составе сборной США на ОИ: «С 90-х, наверное, это лучший состав, который у нас мог бы быть»

Теги Майк Модано Сборная США по хоккею НХЛ олимпийский хоккейный турнир Хоккей

Майк Модано оценил возможный состав сборной США на Олимпиаду.

По версии ESPN в состав американской команды на ОИ-2026 в Италии могут быть включены такие игроки, как Остон Мэттьюс, Джек Хьюз, Мэттью Ткачак, Куинн Хьюз и Джек Айкел.

«Этот состав достаточно солидный. Все хоккеисты – в расцвете сил. Они все очень мотивированы.

Я бы сказал, что с 90-х, наверное, это лучший состав, который у нас мог бы быть», – сказал бывший нападающий сборной США Майк Модано.

Сборная США не выигрывала Олимпийские игры с 1980 года.

Мэттьюс, Джек Хьюз, Мэттью Ткачак, Куинн Хьюз и Айкел – в составе сборной США на ОИ-2026 по версии ESPN

8 комментариев
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В 1996 состав тоже был солидный. Не даром Кубок мира выиграли.
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Какая же мощь была у Америкосов на стыке 90-х и 2000
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У США топ команда! По именам у них сильнейший состав, даже сильнее чем у Канады.
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Красота, Майк Модано это вообще ТОПище
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Да там всех трех Хьюзов брать можно на ОИ.
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Ответ Maasd4m
Да там всех трех Хьюзов брать можно на ОИ.
Всех троих и планируют)
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Ответ 5kywn5cddd
Всех троих и планируют)
Люк объективно не проходит пока. Но есть время подтянуться
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Ответ iron_m
Люк объективно не проходит пока. Но есть время подтянуться
Да, времени вагон еще)
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