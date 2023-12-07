Модано о возможном составе сборной США на ОИ: «С 90-х, наверное, это лучший состав, который у нас мог бы быть»

Майк Модано оценил возможный состав сборной США на Олимпиаду.

По версии ESPN в состав американской команды на ОИ-2026 в Италии могут быть включены такие игроки, как Остон Мэттьюс, Джек Хьюз, Мэттью Ткачак, Куинн Хьюз и Джек Айкел.

«Этот состав достаточно солидный. Все хоккеисты – в расцвете сил. Они все очень мотивированы.

Я бы сказал, что с 90-х, наверное, это лучший состав, который у нас мог бы быть», – сказал бывший нападающий сборной США Майк Модано.

Сборная США не выигрывала Олимпийские игры с 1980 года.

Мэттьюс, Джек Хьюз, Мэттью Ткачак, Куинн Хьюз и Айкел – в составе сборной США на ОИ-2026 по версии ESPN