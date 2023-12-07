Бучневич о Назарове: «Приколы его запомнились. Уши вяли! Чистый стендап, сидишь хихикаешь все время. Не просто так же он микрофоны всегда выключал»

Павел Бучневич поделился воспоминаниями о работе с Андреем Назаровым.

– Весной в интервью вы очень сдержанно отозвались об уходе Андрея Разина из « » и привели в пример , с которым клуб из Череповца вышел во второй раунд Кубка Гагарина. Назаров дал вам что-то, пригодившееся в ?

– Ничего. Я у него практически не играл. Другие тренеры пришли, я у них выходил больше. В 17-18 лет надо играть, а у него была сильная команда, которая дошла до второго раунда, где проиграла СКА. Места для меня не находилось.

У него был очень сильный ассистент – Калянин. Вот он очень помогал – всегда оставался со мной, что-то подсказывал.

– Школа Назарова – жесткая?

– Он строгий, чуть-чуть грубый. Но многие тренеры такие. А приколы его запомнились, но озвучивать не буду. Весь год у него был 13-м нападающим, и у меня было время послушать. Уши вяли, ха-ха! Чистый стендап, сидишь хихикаешь все время. Не просто так же он микрофоны всегда выключал.

– Назаров все время взбадривал публику эпатажными заявлениями. Например, о Панарине. И в какой-то момент казалось, что это может стать для Артемия проблемой. Как вы это воспринимали?

– Да никак. Хайпануть, наверное, хотел, появиться в медиаполе, – сказал форвард « » .