Бучневич о Назарове: «Приколы его запомнились. Уши вяли! Чистый стендап, сидишь хихикаешь все время. Не просто так же он микрофоны всегда выключал»
Павел Бучневич поделился воспоминаниями о работе с Андреем Назаровым.
– Весной в интервью вы очень сдержанно отозвались об уходе Андрея Разина из «Северстали» и привели в пример Андрея Назарова, с которым клуб из Череповца вышел во второй раунд Кубка Гагарина. Назаров дал вам что-то, пригодившееся в НХЛ?
– Ничего. Я у него практически не играл. Другие тренеры пришли, я у них выходил больше. В 17-18 лет надо играть, а у него была сильная команда, которая дошла до второго раунда, где проиграла СКА. Места для меня не находилось.
У него был очень сильный ассистент – Калянин. Вот он очень помогал – всегда оставался со мной, что-то подсказывал.
– Школа Назарова – жесткая?
– Он строгий, чуть-чуть грубый. Но многие тренеры такие. А приколы его запомнились, но озвучивать не буду. Весь год у него был 13-м нападающим, и у меня было время послушать. Уши вяли, ха-ха! Чистый стендап, сидишь хихикаешь все время. Не просто так же он микрофоны всегда выключал.
– Назаров все время взбадривал публику эпатажными заявлениями. Например, о Панарине. И в какой-то момент казалось, что это может стать для Артемия проблемой. Как вы это воспринимали?
– Да никак. Хайпануть, наверное, хотел, появиться в медиаполе, – сказал форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич.
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