Бучневич о жизни в Нью-Йорке: «Заходишь в русскую баню – такой трехэтажный мат стоит! Сразу чувствуешь себя как дома»

Теги Рейнджерс Сент-Луис НХЛ Madison Square Garden Павел Бучневич Спорт-Экспресс Хоккей

Павел Бучневич поделился воспоминаниями о жизни в Нью-Йорке.

Нападающий ранее играл за «Рейнджерс».

– Как вам жилось в Нью-Йорке? Череповец, где вы родились и выросли, – город маленький. Как после него привыкать к такому мегаполису, и не скучаете ли по нему?

– По Нью-Йорку вообще не скучаю. Там ценник большой на все, ездить далеко везде... В Нью-Йорке у меня была квартира, а в Сент-Луисе в доме живу. Пятнадцать минут до тренировочного катка, пятнадцать – до игрового. А там до тренировочного 40 минут надо было добираться.

Да, крутой город, масса развлечений, но в сезоне не так много сил и времени, чтобы погулять. Это не то что ты приехал туристом увидеть статую Свободы и погулять в Центральном парке.

День между играми хочется полежать, отдохнуть, восстановить силы, чтобы хорошо выступить в следующем матче. Я статую Свободы увидел только в конце первого года в «Рейнджерс».

Вот арена – правда крутая. Когда играешь там, привыкаешь, это становится рутиной, и с какого-то момента не понимаешь, что это за атмосфера, как там шумно. А когда приехал с «Сент-Луисом» – сразу почувствовал, что это точно топ-3 всей лиги. На Madison Square Garden я и на концертах был – на Бибере и Дрейке.

– Российские игроки в 90-е годы регулярно тусовались на Брайтон-Бич. А ваше поколение там бывает? Конец Бруклина, от Манхэттена далеко.

– По-моему, там уже ничего русского не осталось. Когда было два выходных, я постоянно ездил в Бруклин в русскую баню типа Сандунов – но она не на Брайтоне. И кухня там хорошая. Заходишь – такой трехэтажный мат стоит! Сразу чувствуешь себя как дома, ха-ха.

На Манхэттене есть русский ресторан «Мари Vanna», туда ходили, – сказал форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич.

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18 комментариев
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Ответ Джон Иваныч
Так нечего в одежде заходить )
и на коньках)
+30
0
+30
Так нечего в одежде заходить )
+31
-2
+29
Ответ Antoniom
и на коньках)
И в женское отделение
+15
0
+15
Щас 70 процентов речи у многих мат,начиная со школьников
+9
0
+9
Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция…
+9
-2
+7
Проникновенье наше по планете
Особенно заметно вдалеке:
В общественном парижском туалете
Есть надписи на русском языке!
Письмо к другу. В.С. Высоцкий 1975 г
+7
0
+7
******* *****
+3
-1
+2
Потому что нельзя отменить русскую культуру!
+2
0
+2
Побывал один раз в Сандунах. Никакого мата не услышал. Так что не знаю, в какую дыру там занесло Павла.
А так: оно, конечно, как кому нравится, но посещение заведений, где собирается куча голых мужиков, чтобы совместно провести время - удовольствие на мой взгляд так себе. Помыться и дома под душем можно, гораздо удобнее.
+2
0
+2
Ответ Russ Ivan
Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция…
А у Бучневича значит была традиция посещать в двойной выходной
+1
0
+1
Да есть же
0
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Странный у него дом...
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Ответ Джон Иваныч
Так нечего в одежде заходить )
Там болелы Айлендерс парятся...
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Ответ Джон Иваныч
Так нечего в одежде заходить )
В Китае в бане можно легко встретить чувака с зажженной сигаретой
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