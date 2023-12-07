Браташ о легионерах «Лады»: «Любой иностранец, который еще и не играл в КХЛ, – загадка. Рано делать окончательные выводы по поводу уровня их мастерства, характера»
Олег Браташ высказался о работе с легионерами «Лады».
– Работа с легионерами для вас в новинку. Насколько это необычно и как работается с парнями?
– Сложнее, если честно. Но не впервой, я все-таки за рубежом поиграл по ходу карьеры. Нужно делать поправку и учитывать их менталитет. Зачем они сюда приезжают и как преодолевают трудности, которые рано или поздно все равно встают на пути. Не может быть, чтобы все было гладко и легко.
Любой иностранный игрок, который еще и не играл в КХЛ, – это, можно сказать, загадка. Даже сейчас, после их удачного, скажем так, старта, еще рано делать окончательные выводы по поводу уровня мастерства, их характера и даже роли в команде.
Я думаю, что как минимум сезон должен пройти, чтобы проанализировать их работу во всех ситуациях, – сказал главный тренер «Лады» Олег Браташ.