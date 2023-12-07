Экс-директор «Трактора» Баландин о Ничушкине: «История с девушкой была провокацией. Валера выстоял, он в самом расцвете. Давно играет в НХЛ, заматерел»

Андрей Баландин оценил игру нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина.

В нынешнем сезоне на его счету 21 (10+11) очко в 24 играх.

В прошлом сезоне пропустил пять матчей серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла» (3-4) после инцидента в отеле. Сообщалось, что 28-летняя женщина по имени Ирина находилась в гостиничном номере форварда « » в состоянии сильного алкогольного опьянения. Российский хоккеист покинул отель в сопровождении сотрудников службы безопасности клуба. После этого он больше не выходил на лед в сезоне-2022/23.

«Думаю, что вся история с девушкой была провокацией. Там люди грамотные, смогли разобраться, что к чему, поэтому никакой дисквалификации не было.

Валера – молодец, выстоял. Ему 28 лет, он в самом расцвете и соку. Давно играет в , набрался опыта и заматерел.

Будем только рады, если он продолжит показывать хороший хоккей и забивать голы», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.