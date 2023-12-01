Форвард «Вегаса» Айкел провел 500-й матч в НХЛ. У него 470 очков – 5-й результат для игроков с драфта-2015

Джек Айкел провел 500-й матч в НХЛ.

Юбилейной для нападающего « » стала игра регулярного чемпионата против «Ванкувера» (4:1).

В этом матче набрал 3 (1+2) балла.

Всего на его счету 470 (189+281) очков в 500 играх в регулярных чемпионатах .

Текущий результат Айкела – 5-й среди всех игроков с драфта НХЛ-2015.

Больше 2-го номера (выбран «Баффало») набрали Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 1-й номер, 879 очков в 589 играх), Митч Марнер («Торонто», 4-й, 577 в 528), Микко Рантанен («Колорадо», 10-й, 542 в 512), Себастьян Ахо («Каролина», 35-й, 488 в 539).