Форвард «Вегаса» Айкел провел 500-й матч в НХЛ. У него 470 очков – 5-й результат для игроков с драфта-2015

Теги рейтинги НХЛ Вегас Коннор Макдэвид Джек Айкел Митч Марнер Микко Рантанен Себастьян Ахо Хоккей

Джек Айкел провел 500-й матч в НХЛ.

Юбилейной для нападающего «Вегаса» стала игра регулярного чемпионата против «Ванкувера» (4:1).

В этом матче Джек Айкел набрал 3 (1+2) балла.

Всего на его счету 470 (189+281) очков в 500 играх в регулярных чемпионатах НХЛ.

Текущий результат Айкела – 5-й среди всех игроков с драфта НХЛ-2015.

Больше 2-го номера (выбран «Баффало») набрали Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 1-й номер, 879 очков в 589 играх), Митч Марнер («Торонто», 4-й, 577 в 528), Микко Рантанен («Колорадо», 10-й, 542 в 512), Себастьян Ахо («Каролина», 35-й, 488 в 539).

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5 комментариев
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Круто конечно у него получилось - первый плей-офф в карьере и сразу чашка))
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Айкел бы и больше очков набрал. Но там Баффало без мозгов конечно....хотели на нем крест поставить.
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В целом драфт огненный..Хоть бы какой блогер видос про него запилил что-ли?
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Ответ Вадим Кемеж
Айкел бы и больше очков набрал. Но там Баффало без мозгов конечно....хотели на нем крест поставить.
там и сейчас парочка ребят, которым теперь долго без ПО еще сидеть
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Ответ igor nn
В целом драфт огненный..Хоть бы какой блогер видос про него запилил что-ли?
На английском есть несколько годных. Например, вот https://www.youtube.com/watch?v=8Wy7yWFnSvU&ab_channel=OddManRush
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