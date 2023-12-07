Илья Набоков о Мозякине в штабе «Металлурга»: «Очень круто, что такой человек, легенда нашего хоккея, будет нам помогать. Он постоянно подсказывает»
Илья Набоков рассказал о работе с Сергеем Мозякиным в «Металлурге».
– Хоть ты и вратарь, но не могу не спросить о Сергее Мозякине. Как поменялись тренировки с его приходом? Что нового он привнес в процесс и в командную атмосферу?
– Когда мы узнали о назначении Сергея Валерьевича в штаб, то обрадовались. Очень круто, что такой человек, легенда нашего хоккея, будет нам помогать.
Он постоянно подсказывает в тренировочном процессе, – сказал вратарь «Металлурга» Илья Набоков.