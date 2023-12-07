Илья Набоков о Мозякине в штабе «Металлурга»: «Очень круто, что такой человек, легенда нашего хоккея, будет нам помогать. Он постоянно подсказывает»

Илья Набоков рассказал о работе с Сергеем Мозякиным в «Металлурге».

– Хоть ты и вратарь, но не могу не спросить о Сергее Мозякине. Как поменялись тренировки с его приходом? Что нового он привнес в процесс и в командную атмосферу?

– Когда мы узнали о назначении Сергея Валерьевича в штаб, то обрадовались. Очень круто, что такой человек, легенда нашего хоккея, будет нам помогать.

Он постоянно подсказывает в тренировочном процессе, – сказал вратарь «Металлурга» Илья Набоков.