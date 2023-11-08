Разин о 6:3 с «Сибирью»: «Зрителям такая игра нравится, а у тренеров – седые волосы. Шестой гол немного сберег мои нервные клетки»

Андрей Разин прокомментировал победу над «Сибирью».

«Металлург» выиграл со счетом 6:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Я не первый, не второй, и не третий тренер, который говорит, что зрителям такая игра нравится, а у тренеров – седые волосы после таких игр.

Все получалось, игра давалась, и большинство заработало, и дисциплина была хорошая.

Расслабились, второй гол в конце второго периода дал воздух сопернику, но молодцы, что в третьем периоде не запаниковали, играли солидно.

Шестой гол мои нервные клетки немного сберег. Всех нас с победой.

– Вы уже в шутку ответили, что Сергей Валерьевич (Мозякин) пришел и заработало большинство. А если в конструктивном плане – стали легче руки, стали попадать лучше? Розыгрыши хорошие, но более эффективные.

– Это всего лишь одна игра. Сегодня три из четырех забили – срослось.

В прошлый раз я говорил, что игра есть, но нет реализации. Надо смотреть вперед. Как работали, так и работаем, стараемся и варианты улучшить, людей точечно менять.

Если у Джонсона есть бросок сходу, то его надо использовать. Вот сколько раз с ним разговаривали – начал им пользоваться и начал забивать. С Прессом разговаривали, что если может он по синей линии кататься и уводить вратаря – надо пользоваться.

У звена Зернова прорвало. Но это всего лишь одна игра. Надо двигаться вперёд и улучшать это.

– Вопрос по физическому состоянию Набокова. Ему 20 лет, но играет матчи подряд. Как он себя чувствует?

– Он с прошлой серией из пяти матчей в ряд справился, и достойно справился. Эти три игры у нас все домашние и не через день, у нас есть время вздохнуть.

Мы по броскам в створ проиграли, он был много в игре. Для меня главное, чтобы вратарь был психологически устойчив. Для меня это важно.

Вспомните знаменитого вратаря Бориса Тортунова – у него все с психологией было в порядке. Я на это в первую очередь смотрю, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.