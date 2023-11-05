Ривс о подножке Маршанда против Лильегрена: «Просто повезло, что меня не было на льду»

Райан Ривс высказался о ситуации с травмой Тимоти Лильегрена.

Защитник «Торонто» врезался в борт, получив подножку от нападающего «Бостона» Брэда Маршанда. «Торонто» поместил игрока в долгосрочный список травмированных.

«Это не выглядело слишком злонамеренно, но было похоже, что там был какой-то умысел.

Просто повезло, что меня не было с ним на льду. К сожалению, у них было право последними выставлять состав на смену, поэтому у меня не было ни одной смены против них. Это хоккей», – сказал нападающий «Торонто» Райан Ривс.