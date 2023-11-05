Киф недоволен реакцией «Торонто» на подножку Маршанда: «Мы хорошо реагировали на подобные ситуации в прошлом, обсудили этот вопрос»

Тренер «Торонто» недоволен реакцией команды на действия Брэда Маршанда.

Защитник «Торонто» врезался в борт, получив подножку от нападающего « » . «Торонто» поместил игрока в долгосрочный список травмированных.

«Мне все не понравилось. Я высказался по этому поводу. Иногда мы очень хорошо реагировали на подобные ситуации в прошлом. Однако речь идет о последовательности, поэтому мы обсудили этот вопрос.

Райан Ривс должен был отреагировать? На мой взгляд, дело не совсем в этом. Брэда Маршанд не волнует ни Райан Ривс, ни кто-либо еще в лиге. Это хорошо известно.

Дело скорее в реакции команды. Есть много других игроков, которые носят цвета «Брюинс», мы можем усложнить им жизнь», – заявил главный тренер «Торонто» Шелдон Киф.

Напомним, «Лифс» проиграли в матче против «Бостона» (2:3 Б).

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