Киф недоволен реакцией «Торонто» на подножку Маршанда: «Мы хорошо реагировали на подобные ситуации в прошлом, обсудили этот вопрос»

Теги травмы Торонто Бостон НХЛ Брэд Маршанд Райан Ривс Тимоти Лильегрен Шелдон Киф Хоккей

Тренер «Торонто» недоволен реакцией команды на действия Брэда Маршанда.

Защитник «Торонто» Тимоти Лильегрен врезался в борт, получив подножку от нападающего «Бостона» Брэда Маршанда. «Торонто» поместил игрока в долгосрочный список травмированных.

«Мне все не понравилось. Я высказался по этому поводу. Иногда мы очень хорошо реагировали на подобные ситуации в прошлом. Однако речь идет о последовательности, поэтому мы обсудили этот вопрос.

Райан Ривс должен был отреагировать? На мой взгляд, дело не совсем в этом. Брэда Маршанд не волнует ни Райан Ривс, ни кто-либо еще в лиге. Это хорошо известно.

Дело скорее в реакции команды. Есть много других игроков, которые носят цвета «Брюинс», мы можем усложнить им жизнь», – заявил главный тренер «Торонто» Шелдон Киф.

Напомним, «Лифс» проиграли в матче против «Бостона» (2:3 Б).

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