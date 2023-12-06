Алексей Марченко о знакомстве с Дацюком в «Детройте»: «На рыбалку сводил сразу. Ловили внушительную красную рыбу»

Алексей Марченко рассказал о поездках на рыбалку с Павлом Дацюком.

– Тебе повезло: ты в играл с хорошим игроком Пашей Дацюком.

– Ну да. Там много было хороших игроков.

– Может, что-нибудь расскажешь про « »?

– Спрашивайте (смеется).

– Ну, допустим, ты приехал, и Паша сразу сказал: «Пойдем, я тебе покажу самые лучшие сорта пива».

– Нет, ну такого, на самом деле, не было, но на рыбалку сводил сразу. Там тренировочный лагерь проходит в другом городе, рядом много рек и озер. И он сказал – поехали, в выходной день можно на рыбалку съездить.

– Что ловили?

– Семгу.

– Короче, красную.

– Красную, да. Внушительную, – сказал защитник « ».

выступал за «Детройт» с 2013 по 2017 год.