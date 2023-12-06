Алексей Марченко о знакомстве с Дацюком в «Детройте»: «На рыбалку сводил сразу. Ловили внушительную красную рыбу»
Алексей Марченко рассказал о поездках на рыбалку с Павлом Дацюком.
– Тебе повезло: ты в НХЛ играл с хорошим игроком Пашей Дацюком.
– Ну да. Там много было хороших игроков.
– Может, что-нибудь расскажешь про «Детройт»?
– Спрашивайте (смеется).
– Ну, допустим, ты приехал, и Паша сразу сказал: «Пойдем, я тебе покажу самые лучшие сорта пива».
– Нет, ну такого, на самом деле, не было, но на рыбалку сводил сразу. Там тренировочный лагерь проходит в другом городе, рядом много рек и озер. И он сказал – поехали, в выходной день можно на рыбалку съездить.
– Что ловили?
– Семгу.
– Короче, красную.
– Красную, да. Внушительную, – сказал защитник «Ак Барса».
Марченко выступал за «Детройт» с 2013 по 2017 год.