Дацюк о Зарипове: «У него и без НХЛ получился замечательный и яркий путь. У каждого своя дорога»
Павел Дацюк поделился мнением о Данисе Зарипове.
– С Данисом играли друг против друга, пересекались в сборной. Данис вырос из двора, много трудился в детстве и получал удовольствие от хоккея.
– Зарипов достиг всего в российском хоккее, но так и не сыграл в лучшей лиге мира. Смог бы он также успешно показать себя в НХЛ?
– У каждого своя дорога, сложно сказать, смог бы или нет.
У него и без НХЛ получился замечательный и яркий путь, – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли Дацюк.
Зарипов – 5-кратный обладатель Кубка Гагарина. Три раза он выиграл этот трофей с «Ак Барсом» (2009, 2010, 2018) и еще дважды – с «Металлургом» (2014, 2016).
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