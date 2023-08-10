Дацюк о Зарипове: «У него и без НХЛ получился замечательный и яркий путь. У каждого своя дорога»

Теги Ак Барс Металлург Мг Данис Зарипов Павел Дацюк НХЛ КХЛ Хоккей

Павел Дацюк поделился мнением о Данисе Зарипове.

– С Данисом играли друг против друга, пересекались в сборной. Данис вырос из двора, много трудился в детстве и получал удовольствие от хоккея.

– Зарипов достиг всего в российском хоккее, но так и не сыграл в лучшей лиге мира. Смог бы он также успешно показать себя в НХЛ?

– У каждого своя дорога, сложно сказать, смог бы или нет.

У него и без НХЛ получился замечательный и яркий путь, – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли Дацюк.

Зарипов – 5-кратный обладатель Кубка Гагарина. Три раза он выиграл этот трофей с «Ак Барсом» (2009, 2010, 2018) и еще дважды – с «Металлургом» (2014, 2016).

Гол Овечкина из-под ноги, мэр в первом звене и выведенный из обращения 25-й номер. Прощальный матч Зарипова в Казани

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