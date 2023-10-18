Бадди Робинсон: «Дацюк был моим любимым хоккеистом, когда я рос. Волшебник. Было здорово смотреть игры «Детройта» с ним»
Бадди Робинсон сообщил, что в детстве его любимым хоккеистом был Павел Дацюк.
– Кто тебе наиболее импонирует по стилю из игроков НХЛ?
– Больше всего нравился Павел Дацюк, Волшебник. Когда я рос, то смотрел матчи с его участием. То, что он делал с шайбой, – просто невероятно, я такого не видел, да и, в принципе, позже особо часто такого не видел. Он особенный.
Было здорово смотреть игры «Детройта» с ним. Дацюк был моим любимым хоккеистом, когда я рос.
Если бы он решил сыграть еще несколько матчей в КХЛ, было бы здорово выйти на лед против него. Конечно, играть во всю силу во время матча, но после игры подойти и пожать руку. Это было бы очень круто! – сказал американский нападающий «Трактора» Бадди Робинсон.
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