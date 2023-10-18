Бадди Робинсон: «Дацюк был моим любимым хоккеистом, когда я рос. Волшебник. Было здорово смотреть игры «Детройта» с ним»

Бадди Робинсон сообщил, что в детстве его любимым хоккеистом был Павел Дацюк.

– Кто тебе наиболее импонирует по стилю из игроков ?

– Больше всего нравился , Волшебник. Когда я рос, то смотрел матчи с его участием. То, что он делал с шайбой, – просто невероятно, я такого не видел, да и, в принципе, позже особо часто такого не видел. Он особенный.

Было здорово смотреть игры « » с ним. Дацюк был моим любимым хоккеистом, когда я рос.

Если бы он решил сыграть еще несколько матчей в , было бы здорово выйти на лед против него. Конечно, играть во всю силу во время матча, но после игры подойти и пожать руку. Это было бы очень круто! – сказал американский нападающий « » Бадди Робинсон.