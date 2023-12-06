Форвард СКА Бардаков выбыл на 2 недели из-за травмы челюсти («Матч ТВ»)

Форвард СКА Захар Бардаков выбыл на две недели из-за травмы челюсти.

Как сообщает «Матч ТВ», он будет лечиться минимум две недели, после чего продолжит выступления в маске, полностью закрывающей лицо.

Нападающий получил повреждение в матче против « » (2:3 Б) после удара клюшкой от Сергея Зборовского. Защитник «Автомобилиста» по итогам эпизода получил 2 минуты штрафа за игру высоко поднятой клюшкой против .

В нынешнем сезоне 22-летний Бардаков набрал 6 (4+2) очков в 27 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Ротенберг о Бардакове: «Возможно, он получил перелом. Нужно еще раз рассмотреть эпизод, чтобы не было травм, когда клюшкой «с шлагбаума» бьют в челюсть. Это не хоккей»