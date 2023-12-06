Владислав Третьяк: «Через спорт мы можем воспитывать патриотов России, молодое поколение. Сегодня очень важно, чтобы мы были вместе»

Владислав Третьяк высказался о воспитании патриотов России.

5 декабря глава ФХР приезжал на День Кировской области на ВДНХ по приглашению губернатора Александра Соколова.

«Кировская область – это хоккейный регион, где любят хоккей, любят спорт, поэтому хотел бы всех поздравить с Днем Кировской области. Уже получил приглашение посетить ваш регион в юбилейный год.

Хотелось бы организовать в рамках него какой-нибудь хоккейный праздник, пригласить несколько команд. Думаю, это будет здорово.

Именно через спорт мы можем воспитывать молодое поколение, патриотов своей страны, своей области, своего города, потому что именно в команде зарождается такой командный дух, а нам сегодня очень важно, чтобы мы были вместе», – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.