Владислав Третьяк: «Через спорт мы можем воспитывать патриотов России, молодое поколение. Сегодня очень важно, чтобы мы были вместе»
Владислав Третьяк высказался о воспитании патриотов России.
5 декабря глава ФХР приезжал на День Кировской области на ВДНХ по приглашению губернатора Александра Соколова.
«Кировская область – это хоккейный регион, где любят хоккей, любят спорт, поэтому хотел бы всех поздравить с Днем Кировской области. Уже получил приглашение посетить ваш регион в юбилейный год.
Хотелось бы организовать в рамках него какой-нибудь хоккейный праздник, пригласить несколько команд. Думаю, это будет здорово.
Именно через спорт мы можем воспитывать молодое поколение, патриотов своей страны, своей области, своего города, потому что именно в команде зарождается такой командный дух, а нам сегодня очень важно, чтобы мы были вместе», – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.
В Кирове есть "Родина", но это хоккей с мячом (бенди). Третьяк тут не при делах.
Третьяк в очередной раз приехал ленточку перерезать или на банкет, видимо.
А то при смене формации сидеть в колонии в 80 лет будет не очень приятно.
Хорошо капитализировался, вместе с Фетисовым.
Кто и когда будет с ним вместе, если он сам того не желает.
Пустослов.
Через спорт к патриотизму.
Или к спорту через патриотизм, без разницы.
какие команды мы знаем с этого хоккейного региона ???
Попутал ../«Кировская область – это хоккейный регион, где любят хоккей/
Родина (клуб по хоккею с мячом)
Киров. Основан, 1934. В сезоне 2005/06 «Родина» стала бронзовым призёром Чемпионата России (пока это самое высокое достижение за всю историю клуба).
Главное не раскачивать лодку. Есть инфа от знающего человека ...