Владислав Третьяк: «Через спорт мы можем воспитывать патриотов России, молодое поколение. Сегодня очень важно, чтобы мы были вместе»

Теги ФХР Владислав Третьяк Политика детский хоккей Хоккей

Владислав Третьяк высказался о воспитании патриотов России.

5 декабря глава ФХР приезжал на День Кировской области на ВДНХ по приглашению губернатора Александра Соколова.

«Кировская область – это хоккейный регион, где любят хоккей, любят спорт, поэтому хотел бы всех поздравить с Днем Кировской области. Уже получил приглашение посетить ваш регион в юбилейный год.

Хотелось бы организовать в рамках него какой-нибудь хоккейный праздник, пригласить несколько команд. Думаю, это будет здорово.

Именно через спорт мы можем воспитывать молодое поколение, патриотов своей страны, своей области, своего города, потому что именно в команде зарождается такой командный дух, а нам сегодня очень важно, чтобы мы были вместе», – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

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61 комментарий
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Все мы в месте. И все знаем, в каком.
+43
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Мне кажется что вместо Третьяка, интервью все время даёт какая то нейросеть. Патриотизм, олимпийские чемпионы, красная машина. Как будто эти слова ключевые и под них постоянно генерируется новый текст
+22
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Ага , ну как же "вместе в окопе", только там, почемут детей и внуков Третьяка не видно..
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Почему российский спорт "по Третьяку" в основном нужен для "хождения строем"? Когда во всем мире спорт нужен для здоровья (в детстве, юношестве и в зрелые годы), для карьеры (в студенческие годы) или для зарабатывания денег (профессиональный).
+14
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+14
Ответ Александр Невский
Комментарий скрыт
а вот и ещё один чушпан
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+7
С такими депутатами, как Третьяк и Фетисов вместе быть не хочется. Да и незачем.
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Ответ rinatello
Все мы в месте. И все знаем, в каком.
Стой! Опасная зона! Работа мозга!..
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Да, да, конечно... поколение, Z-поколение
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Слово чушпана
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Ответ ivan555navi
Комментарий скрыт
кеннеди когда это говорил 25 лет президентом США "работал" ? )
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Причем здесь спорт и патриотизм? Вот и я не знаю.
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Ответ ivan555navi
Комментарий скрыт
жертва презерватива дружок, как даже в твоей больной голове ты это связал?
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В чём "хоккейность" Кировской области? Там была "Олимпия" из Кирово-Чепецка раньше, так и то вроде уже не играет в ВХЛ/МХЛ.
В Кирове есть "Родина", но это хоккей с мячом (бенди). Третьяк тут не при делах.

Третьяк в очередной раз приехал ленточку перерезать или на банкет, видимо.
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Ответ Александр Невский
У хейтеров одно место подгорает когда Третьяк говорит , куда же без хейтеров , как говорит великий президент России Владимир Путин, Собаки лают а караван идёт дальше .
Простите не дальше, а туда куда гонит погонщик. Возможно, с помощью лающих собак.
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Ответ Александр Невский
У хейтеров одно место подгорает когда Третьяк говорит , куда же без хейтеров , как говорит великий президент России Владимир Путин, Собаки лают а караван идёт дальше .
чего уж там "великий президент".Великий Кормчий.
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Верните всех своих отпрысков из-за границы и мы будем вместе
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Ответ ivan555navi
И какая отличие между бушем, обамой, байденом? Никакой. Даже под микроскопом не увидишь.
какое отличие между тобой и стулом? ))
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Ответ ivan555navi
Комментарий скрыт
а в штатах президенты еще меняются и что теперь? ты может и это еще предложишь скопировать? )
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Ответ Александр Невский
У хейтеров одно место подгорает когда Третьяк говорит , куда же без хейтеров , как говорит великий президент России Владимир Путин, Собаки лают а караван идёт дальше .
Вы либо глупый человек, либо очень глупый бот. Даже не знаю, что лучше.
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Ответ Александр Невский
Третьяк молодец , уважаемый человек , открывает новые дворцы спорта. Все правильно сказал спорт это патриотизм . На новых территориях России будут новые дворцы и патриоты России.
Ага, "Чем старых детей отмывать, лучше новых завести".
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Ответ 1 dreik 1
Мне кажется что вместо Третьяка, интервью все время даёт какая то нейросеть. Патриотизм, олимпийские чемпионы, красная машина. Как будто эти слова ключевые и под них постоянно генерируется новый текст
штампами разговаривает. засевшими в мозгу со времён партийных и комсомольских тусовок(съездов).
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Ответ ivan555navi
странно слышать такое обращение к президенту федерации хоккея. наверно, кто-то подобный тебе сейчас так-же обращается к академику - ты лучше молодое поколение через спорт воспитывай. Твоя вонючая наука и нафиг никому не нужна.
Практическая польза от спорта нулевая. Только бесполезное разбазаривание материальных ресурсов.
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И важно, чтобы "правильных" патриотов, поддерживающих генеральную линию конкретных людей.
А то при смене формации сидеть в колонии в 80 лет будет не очень приятно.
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Непонятно, почему молодое поколение российн должно быть с таким персонажем, как Третьяк, как бы важно для него это не было.
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Этот товарищ смотрит сквозь простых людей, боярин давно уже.
Хорошо капитализировался, вместе с Фетисовым.
Кто и когда будет с ним вместе, если он сам того не желает.
Пустослов.
Через спорт к патриотизму.
Или к спорту через патриотизм, без разницы.
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Ты лучше молодое поколение через науку воспитывай. Твой вонючий спорт и нафиг никому не нужен.
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Похоже, шайбой прилетело.
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А как воспитывать будешь, Владислав? Может нужно не воспитывать, а просто любить свое молодое поколение?
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Отберите у него уже наконец этот политический рандомайзер.
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«Кировская область – это хоккейный регион, где любят хоккей, любят спорт, поэтому хотел бы всех поздравить с Днем Кировской области. Уже получил приглашение посетить ваш регион в юбилейный год.

какие команды мы знаем с этого хоккейного региона ???
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То есть, стране патриотов надо воспитывать, сейчас их получается нет ? Иначе они бы сами воспитывали своих детей, новых патриотов.
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да чего там "через спорт". через кино "слово пацана" патриоты начали уже воспитываться.
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Экс- комсомольский вожак , Владик, ныне видный едрос , всегда колебающийся вместе с линией партии , хоккей с бенди
Попутал ../«Кировская область – это хоккейный регион, где любят хоккей/
Родина (клуб по хоккею с мячом)
Киров. Основан, 1934. В сезоне 2005/06 «Родина» стала бронзовым призёром Чемпионата России (пока это самое высокое достижение за всю историю клуба).
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Ответ ivan555navi
Комментарий скрыт
потому что это популяризирует спорт, как ни странно. Это фактически традиция. В спорте нет государственных денег. Российский спорт (причём весь) - это тупо развлечение за счёт бюджета.
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Ответ Atsuktuvas
То есть, стране патриотов надо воспитывать, сейчас их получается нет ? Иначе они бы сами воспитывали своих детей, новых патриотов.
конечно, нет. Каждому приходится по 200 тыщ башлять. А они хотят таких воспитать, чтоб бесплатно, или даже сами приплачивали.
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воспитателей полная Дума...
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Ответ ivan555navi
почему все русофобы такие мерзкие? хотя, русофобы другими быть и не могут
где тут слово про Россию, я не понимаю это какая то памятка для тех у кого лишняя хромосома что на все надо отвечать русофоб
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Ответ Сергей Иванов
Паренёк или кто ты там... Жаль не ведётся статистика по минусам на ресурсе. Ты явный чемпион! Ну в тройке призеров то точно. Нравится гадить или просто родился недоношенным?
почему вы отказываете человеку в праве быть просто идиотом? )
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Ответ ivan555navi
Комментарий скрыт
Паренёк или кто ты там... Жаль не ведётся статистика по минусам на ресурсе. Ты явный чемпион! Ну в тройке призеров то точно. Нравится гадить или просто родился недоношенным?
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а кто мы то? в любом полит/спорт публике каждый день только и видишь фразы от подобных, практика советского союза показала, вот когда был СССР, в СССР делали и т.д. Как Вы хотите привлекать молодёжь и разворачивать их лицом к себе, бесконечно крича о движении назад?
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Ответ Savarona25
Почему российский спорт "по Третьяку" в основном нужен для "хождения строем"? Когда во всем мире спорт нужен для здоровья (в детстве, юношестве и в зрелые годы), для карьеры (в студенческие годы) или для зарабатывания денег (профессиональный).
их родили такими...
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Ответ 1 dreik 1
Мне кажется что вместо Третьяка, интервью все время даёт какая то нейросеть. Патриотизм, олимпийские чемпионы, красная машина. Как будто эти слова ключевые и под них постоянно генерируется новый текст
Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как выглядят концерты одного и того же музыканта в рамках тура? Вот точно так же. Просто потому, что это делается в разных местах для разных людей. Третьяк свою шарманку крутит тоже для разных, это просто спортс на нашу голову тащит всю эту блевоту под видом новостей
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Ответ 1 dreik 1
Мне кажется что вместо Третьяка, интервью все время даёт какая то нейросеть. Патриотизм, олимпийские чемпионы, красная машина. Как будто эти слова ключевые и под них постоянно генерируется новый текст
"Через спорт"... "И это хуже народа, это лучшие люди народа"...
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Именно через спорт мы можем воспитывать молодое поколение, патриотов своей страны, своей области, своего города, потому что именно в команде зарождается такой командный дух, а нам сегодня очень важно, чтобы мы были вместе», – заявил президент ФХР Владислав Третьяк. (с)

Главное не раскачивать лодку. Есть инфа от знающего человека ...
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Вместе с кем?
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Ну естественно, не пытаться же прекратить безудержный распил, обеспечить сменяемость власти, верховенство закона - мы воспитаем патриотизм инструментами попроще, например, спортивными успехами одиночке, тем более, что их можно купить в разных странах, где власти сдуру не позаботились о такой малости. Загнили совсем, им все бы уровень жизни поднимать, о низменном думают, ни тебе духовности, ни поводов для гордости за страну...
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