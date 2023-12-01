Третьяк поздравил с Днем хоккея: «Мы неоднократные олимпийские чемпионы, чемпионы мира. Хотелось бы пожелать нам больших побед в будущем»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой болельщики Владислав Третьяк любительский хоккей детский хоккей Хоккей

Владислав Третьяк поздравил болельщиков с Днем хоккея.

1 декабря отмечается Всероссийский день хоккея.

«Дорогие друзья, любители хоккея. Сегодня я хочу от имени федерации хоккея, от ветеранов хоккея поздравить всех с Днем хоккея.

Мы неоднократные олимпийские чемпионы, чемпионы мира. У нас большая семья хоккеистов: и профессиональных, и любителей, и «Золотой шайбы». И всех нас, конечно, объединяет хоккей. И наших болельщиков, которые болеют, переживают за свои команды.

Еще раз хотел бы поздравить всех, кто любит хоккей, кто болеет за наш хоккей. Хотелось бы пожелать всем в новом году удачи, здоровья, благополучия, мира на земле, а нам в будущем – больших побед», – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

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5 комментариев
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Забыл катки подсчитать
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И правда, всех с Днём Хоккея! Играйте, смотрите, болейте! А на чиновников смотрите снисходительно)
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От рапортовал !
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Это кто такой? Прораб по строительству катков? День строителя уже прошел.
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Ответ PolarBear
Забыл катки подсчитать
Это после провальных матчей сборных, сейчас повод не тот.
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