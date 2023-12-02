Вратарь Милена Третяк: «Ездила к Третьяку на сборы. Обедаем, и он говорит: «Ну где же ты все-таки мягкий знак потеряла? Не понимаю»

Теги Владислав Третьяк женский хоккей КХЛ Женская хоккейная лига Р-Спорт Хоккей

Вратарь Милена Третяк рассказала о сравнениях с Владиславом Третьяком.

– Да, часто были сравнения с Третьяком. Я ездила к Владиславу Александровичу на сборы – они проводятся ежегодно в Риге, в Дмитрове.

Я с ним встречаюсь, мы сидим обедаем, и он говорит: «Ну где же ты все-таки мягкий знак потеряла? Не понимаю».

– Можете ли назвать Третьяка кумиром?

– Я слежу за всеми, у меня нет какого-то определенного кумира. Мне нравится игра вратарей в КХЛ, хоть я и не так много слежу.

В основном смотрю НХЛ, интересно смотреть за [Игорем] Шестеркиным, который очень прибавил и развивается. Он молодец, – сказала голкипер «Белых Медведиц» Милена Третяк.

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