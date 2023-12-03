«Детройт» поздравил Ларионова с днем рождения

Теги Торпедо Детройт НХЛ Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

«Детройт» поздравил Игоря Ларионова с днем рождения.

3 декабря бывшему хоккеисту клубов НХЛ, а ныне главному тренеру «Торпедо» исполнилось 63 года. 

«Детройт» поздравил Ларионова с днем рождения, выложив в соцсети его фотографию с Кубком Стэнли. 

Ларионов играл за «Детройт» с 1995 по 2003 год, в 2000-м он переходил во «Флориду». В составе «Ред Уингс» он трижды выигрывал Кубок Стэнли – в 1997, 1998 и 2002 годах. 

Фото: https://twitter.com/DetroitRedWings/

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5 комментариев
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молодцы!
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Круто ! Вот это уважение ! Достойный человек во всех смыслах!
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ну это сразу плюс пару ярдов в расчётах Гашека
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-1
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С днём рождения, Игорь Николаевич !
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в истории Крыльев (чемпионат):
1. Г.Хоу 1687 - 1809 очков
2. Айзерман 1514 - 1755 ...
6. С.Фёдоров 908 - 954 ...
7. Дацюк 953 - 918 ...
21. Вяч.Козлов 607 - 415
22. И.Ларионов 539 - 397
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