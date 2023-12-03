«Детройт» поздравил Ларионова с днем рождения

«Детройт» поздравил Игоря Ларионова с днем рождения.

3 декабря бывшему хоккеисту клубов , а ныне главному тренеру « » исполнилось 63 года.

«Детройт» поздравил с днем рождения, выложив в соцсети его фотографию с Кубком Стэнли.

Ларионов играл за « » с 1995 по 2003 год, в 2000-м он переходил во «Флориду». В составе «Ред Уингс» он трижды выигрывал Кубок Стэнли – в 1997, 1998 и 2002 годах.

Фото: https://twitter.com/DetroitRedWings/