Зинэтула Билялетдинов: «Ак Барс» очень много удаляется. Говорим на эту тему. Стараемся исправить ситуацию. Бывает, эмоции перехлестывают»

Теги Ак Барс Северсталь Зинэтула Билялетдинов КХЛ Хоккей

Зинэтула Билялетдинов высказался после матча против «Северстали» (1:4).

– Первый гол был очень неожиданным. Мы готовились, готовились неплохо, вот эта нелепая ошибка. Затем удаление, пропустили. Не совсем правильно сработали. Конечно, у нас есть вопросы. Нужно исправлять ошибки, готовиться к следующему матчу.

– Как считаете, много было удалений у вашей команды?

– Мы боремся с этим. Мы очень много удаляемся, согласен, бывают игры, где мы играем без удалений. Но есть и игры, где удаления идут одно за другим.

Это достаточно серьезный вопрос. Мы общаемся, говорим на эту тему. Стараемся исправить ситуацию. Бывает, эмоции перехлестывают.

– Судя по календарю, «Ак Барс» дома играет лучше, чем в гостях. Домашняя команда?

– Нет, не могу согласиться, мы и на выезде неплохо играем. У нас была сложная ситуация, мы сейчас постепенно выкарабкиваемся, – сказал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

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