Плющев о том, что Жафяров не заиграл в «Ак Барсе»: «Не думаю, что это звезда, но игрок он достаточно добротный. Может, что-то не воспринял, в нем что-то не увидели»

Владимир Плющев поделился мнением о форварде «Ак Барса» Дамире Жафярове.

– Я понимаю, о чем вы говорите, когда рассуждаете о выборе игроков без особого анализа. У нас многие менеджеры так работают – просто по статистике или по громкому имени. Можно ли сказать, что когда приобретали Жафярова и – это, грубо говоря, взяли «блестяшку», которая ярко сверкнула?

– Я уверен, что так и было. В общем-то, у нас этим грешит не только « », но и многие другие клубы. А иногда берут даже по рекламе друзей-агентов, которые в уши льют и представляют игроков как непризнанных звезд в НХЛ или в Европе. Это сплошь и рядом.

Поэтому я и говорю, что тут претензии больше надо предъявлять к штабу. Но под штабом я имею в виду не только тех людей, которые на льду работают. В штаб входят ведь и менеджеры, которые работают в одной упряжке с тренерами.

Я и раньше всегда говорил, что неудача команды кроется не только в главном тренере, но и во всех, кто окружает его рядом. Когда победы, то у нас очень многие пытаются влезть, а когда поражение – все сразу разбегаются, остается один.

– Вы упомянули про игроков, из которых агент может сотворить «непризнанную звезду». Считаете таким игроком или это действительно звезда, которая не заиграла в одной конкретной команде?

– Не думаю, что это звезда, но игрок он достаточно добротный. А то, что у него что-то не получилось, тут я думаю, надо разговаривать с игроком, надо его понимать. Я не рискну давать здесь какие-то оценки. Может быть, что-то он не воспринял, может быть, в нем что-то не увидели, посчитали ошибкой приглашение в команду.

Так бывает, когда тренер сам не берет на себя ответственность по поводу приглашения, а отдает права своим менеджерам, а потом говорит: «Видите, со мной же вы не согласовывали это. Я не видел, ничего не могу сказать».

Вообще-то главный тренер несет ответственность за все, особенно за селекционную работу в клубе. Если без его ведома или со слов кого-то бы приглашен игрок, значит, нужно винить только себя. В любом случае, игрок никому не навязывается – его или навязывает агент, или по каким-то другим моментам приглашают в команду. Претензии можно предъявлять только к себе, руководству клуба.

– Агент у него действительно шипастый – .

– Тогда я, в общем-то, ничему не удивляюсь (смеется), – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.