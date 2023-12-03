«Торпедо» попрощалось с Ураковым, партнеры обняли его. Форвард переходит в «Нефтехимик»

Теги Нефтехимик Торпедо КХЛ Кирилл Ураков Хоккей

«Торпедо» трогательно попрощалось с Кириллом Ураковым.

Ранее стало известно, что 25-летний нападающий перейдет в команду Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ. Сегодня клуб объявил о расторжении контракта. 

Нижегородский клуб попрощался с хоккеистом после игры с «Динамо» (4:1): Ураков вышел на лед с ребенком, партнеры обняли его. 

«Кирилл, спасибо тебе огромное за характер, за мужество, за бойцовские качества. Вместе мы пережили массу запоминающихся моментов на молодежном и взрослом уровне. Успехов в новой команде! С нетерпением ждем новых встреч на льду!» – сказал диктор арены. 

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, новым клубом форварда станет «Нефтехимик». 

Ураков выступал за «Торпедо» с 2016 года. В текущем сезоне КХЛ он провел 15 матчей и набрал 4 (1+3) очка. 

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6 комментариев
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Трогательная сцена ! Вот так провожают своих игроков легендарные клубы. Ларионов , как всегда на высоте. Аплодирую стоя!
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Ответ barbarian1991
Клоунский обмен. Пусть Ураков и не хватал звезд с неба, но что даст тридцатидвухлетний товарищ с 2+1 за 30 игр?
Уракова не на Ли меняют
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Ответ barbarian1991
Прощу прощения. Тогда подписание Ли - клоунское, а обмен, быть может, будет бомбовый.
Ли, как игрок точно полезнее Уракова, несмотря на то, что Ураков наш парень. Может помимо статистики стоит видеть, как игрок играет?
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Ответ barbarian1991
Прощу прощения. Тогда подписание Ли - клоунское, а обмен, быть может, будет бомбовый.
На деньги обмен будет.
А что до Ли - ну, так про почти все подписания Торпедо в последние годы говорят. А игроки оказываются на уровне. Так что к Ли тоже не надо негатив разгонять.
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Ответ Фёдор Кузнецов
Уракова не на Ли меняют
Прощу прощения. Тогда подписание Ли - клоунское, а обмен, быть может, будет бомбовый.
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