«Торпедо» попрощалось с Ураковым, партнеры обняли его. Форвард переходит в «Нефтехимик»

«Торпедо» трогательно попрощалось с Кириллом Ураковым.

Ранее стало известно, что 25-летний нападающий перейдет в команду Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ. Сегодня клуб объявил о расторжении контракта.

Нижегородский клуб попрощался с хоккеистом после игры с «Динамо» (4:1): Ураков вышел на лед с ребенком, партнеры обняли его.

« , спасибо тебе огромное за характер, за мужество, за бойцовские качества. Вместе мы пережили массу запоминающихся моментов на молодежном и взрослом уровне. Успехов в новой команде! С нетерпением ждем новых встреч на льду!» – сказал диктор арены.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, новым клубом форварда станет « ».

Ураков выступал за « » с 2016 года. В текущем сезоне КХЛ он провел 15 матчей и набрал 4 (1+3) очка.