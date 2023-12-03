Леонтьев про 0:4 от «Ак Барса»: «У «Нефтехимика» масса неиспользованных возможностей, а казанцы здорово отыграли свои моменты. В меньшинстве мы пытались контратаковать, забить»

Теги Ак Барс Нефтехимик КХЛ Олег Леонтьев Дмитрий Соколов Григорий Селезнев Хоккей

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги игры с «Ак Барсом».

– Соперник здорово использовал свои возможности и большинство хорошо реализовал. У нас не получалось забить гол, а этого очень не хватало, чтобы остаться в игре. У нас масса неиспользованных возможностей, а казанцы здорово отыграли свои моменты. 

– Команда снова в меньшинстве пропустила две шайбы. Как-то эту проблему игры в меньшинстве можно решить?

– Сегодня в меньшинстве мы пытались контратаковать, забить гол, отыграться, поэтому такие дела сегодня были. В принципе это были не системные ошибки, а так мы работаем. Надеюсь, что донесем до ребят, где и как нужно улучшить игру в меньшинстве.

– Вопрос по Селезневу. Почему был выбран именно этот нападающий?

– Он очень неплох по движению. Плюс хороший контроль шайбы, не отбрасывается, с партнерами хорошо обыгрывается. Как хороший нападающий, он всегда нацелен на ворота. Задатки у него отличные. Надеюсь, что со временем превратится в игрока КХЛ.   

Соколов когда вернется в строй?    

– Мы ожидаем, что он выйдет после декабрьской паузы в чемпионате, в домашней серии, – сказал Леонтьев. 

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