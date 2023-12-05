Шумаков стал автором самого быстрого гола «Лады» в истории КХЛ. Он забил на 11-й секунде матча с «Торпедо»

Сергей Шумаков стал автором самого быстрого гола «Лады» в истории КХЛ.

Нападающий отличился на 11-й секунде матча Фонбет Чемпионата КХЛ с « » (2:1, 2-й период), став автором самого быстрого гола тольяттинцев в истории лиги.

Предыдущий рекорд принадлежал , который отличился на 22-й секунде матча с ЦСКА 20 сентября 2015 года.

В нынешнем сезоне на счету 12 (8+4) очков в 25 играх.