Немировски после 2:3 от «Лады»: «Некоторые ребята не хотят биться, слишком много возим шайбу по бортам. Прохоркин должен играть лучше, но это не только к нему относится»

Дэвид Немировски высказался после матча против «Лады» (2:3 Б).

«Игра была в наших руках, были моменты. Но то и дело один, два или три игрока выпадают. Эти матчи очень важные, но некоторые ребята не хотят биться.

Для того, чтобы пробиваться сквозь оборону «Лады» и « », нужны скорость и мастерство. Мы слишком много возим шайбу по бортам, никто не вылезает на ворота.

может играть лучше и должен играть лучше, но это не только к нему относится.

взяли потому, что хотели добавить жесткости обороне, слишком легко против нас играть. Возможно, задействуем его во второй бригаде большинства. Он пока болеет, так что присоединится к команде после перерыва, как и Мерфи», – сказал главный тренер « » .