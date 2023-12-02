Немировски после 2:3 от «Лады»: «Некоторые ребята не хотят биться, слишком много возим шайбу по бортам. Прохоркин должен играть лучше, но это не только к нему относится»

Теги Сибирь Лада Дэвид Немировски КХЛ Николай Прохоркин Адмирал Зият Пайгин Хоккей

Дэвид Немировски высказался после матча против «Лады» (2:3 Б).

«Игра была в наших руках, были моменты. Но то и дело один, два или три игрока выпадают. Эти матчи очень важные, но некоторые ребята не хотят биться.

Для того, чтобы пробиваться сквозь оборону «Лады» и «Адмирала», нужны скорость и мастерство. Мы слишком много возим шайбу по бортам, никто не вылезает на ворота.

Прохоркин может играть лучше и должен играть лучше, но это не только к нему относится.

Пайгина взяли потому, что хотели добавить жесткости обороне, слишком легко против нас играть. Возможно, задействуем его во второй бригаде большинства. Он пока болеет, так что присоединится к команде после перерыва, как и Мерфи», – сказал главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски.

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6 комментариев
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с таким тренером никогда.
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Сибирь играть когда начнёт?
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Может быть есть какая-то причина, почему некоторые не хотят биться? Может они хотят играть, а "атакующая" доктрина им это не позволяет сделать? И почему бы Дэвиду и его тренерскому штабу не дать развернутое интервью о своём видении "атакующего" хоккея? Всё-таки хочется всем понять, какие мысли у них в голове, и почему мы по игре вообще и в неравных составах в частности плетемся в опе.
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ТОЖЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСУЕТ ЭТОТ ВОПРОС❓❓❓
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Вы тренер, должны поговорить с теми игроками , кто не хочет играть и побеждать с командой , а выходят покататься с клюшкой - в чём причина их слабой игры ! Кто то хочет уйти -пусть расторгают контракт и уходят в замен их взять молодых ребят, которые пусть без опыта , но будут рвать и метать на площадке !
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Ответ Лёха Сибиряк
Может быть есть какая-то причина, почему некоторые не хотят биться? Может они хотят играть, а "атакующая" доктрина им это не позволяет сделать? И почему бы Дэвиду и его тренерскому штабу не дать развернутое интервью о своём видении "атакующего" хоккея? Всё-таки хочется всем понять, какие мысли у них в голове, и почему мы по игре вообще и в неравных составах в частности плетемся в опе.
👍👍👍
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