Козлов о 5:2 с «Ладой»: «Получился целостный матч, когда мы играли «пять на пять». Ребята в меньшинстве действовали самоотверженно»

Теги Салават Юлаев Лада Виктор Козлов КХЛ Хоккей

Виктор Козлов подвел итоги матча с «Ладой» (5:2).

«Получился целостный матч, когда мы играли «пять на пять». Опять же, удаления, которые зарабатываем, они только ломают ход и ритм игры, инициатива передается сопернику.

Ребята, которые играли в меньшинстве, действовали самоотверженно, Александр Самонов – молодец! Очень важно было сегодня после четырехдневной паузы хорошо начать матч, тем более дома, перед нашими болельщиками.

Не слишком ли много играет Самонов? Ежова мы не морозим, а Самонова брали сюда на роль первого вратаря, поэтому он и должен играть эти матчи.

Почему матч пропускал Коледов? Дали ему отдохнуть, со «Спартаком» сыграет», – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

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