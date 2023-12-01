Козлов о 5:2 с «Ладой»: «Получился целостный матч, когда мы играли «пять на пять». Ребята в меньшинстве действовали самоотверженно»
Виктор Козлов подвел итоги матча с «Ладой» (5:2).
«Получился целостный матч, когда мы играли «пять на пять». Опять же, удаления, которые зарабатываем, они только ломают ход и ритм игры, инициатива передается сопернику.
Ребята, которые играли в меньшинстве, действовали самоотверженно, Александр Самонов – молодец! Очень важно было сегодня после четырехдневной паузы хорошо начать матч, тем более дома, перед нашими болельщиками.
Не слишком ли много играет Самонов? Ежова мы не морозим, а Самонова брали сюда на роль первого вратаря, поэтому он и должен играть эти матчи.
Почему матч пропускал Коледов? Дали ему отдохнуть, со «Спартаком» сыграет», – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».