Алексей Терещенко: «В Петербурге могла бы быть еще одна команда КХЛ. Хотелось бы, чтобы Ледовый дворец не простаивал»

Алексей Терещенко считает, что в Петербурге мог бы появиться еще один клуб КХЛ.

Вчера на новой арене СКА прошел товарищеский матч звезд студенческой хоккейной лиги. 9 и 10 декабря « » примет Фонбет Матч звезд КХЛ.

В нынешнем сезоне СКА играет в Ледовом дворце.

«Ледовый дворец – потрясающий стадион. Хотелось бы, чтобы он не простаивал. К сожалению, таких арен в нашей стране немного.

Хочется, чтобы была команда, которая на ней бы играла. Причем команда-то есть – « » Санкт-Петербург. Поэтому, возможно, в городе могла бы быть еще одна команда . Было бы желание руководителей, компаний и города. Хотелось бы такого.

Не испугается ли конкуренции СКА? У каждого есть своя аудитория. Честно, не в курсе, сколько ходят на матчи «Динамо» в Санкт-Петербурге на стадион «Юбилейный». Но почему нет? Но это все финансы, «Юбилейный» просто будет дешевле», – сказал трехкратный чемпион мира .