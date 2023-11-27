Алексей Терещенко: «В Петербурге могла бы быть еще одна команда КХЛ. Хотелось бы, чтобы Ледовый дворец не простаивал»

Теги СКА Алексей Терещенко КХЛ Ледовый дворец (Санкт-Петербург) ЛДС Юбилейный Динамо Санкт-Петербург СКА-Арена Хоккей

Алексей Терещенко считает, что в Петербурге мог бы появиться еще один клуб КХЛ.

Вчера на новой арене СКА прошел товарищеский матч звезд студенческой хоккейной лиги. 9 и 10 декабря «СКА-Арена» примет Фонбет Матч звезд КХЛ.

В нынешнем сезоне СКА играет в Ледовом дворце.

«Ледовый дворец – потрясающий стадион. Хотелось бы, чтобы он не простаивал. К сожалению, таких арен в нашей стране немного.

Хочется, чтобы была команда, которая на ней бы играла. Причем команда-то есть – «Динамо» Санкт-Петербург. Поэтому, возможно, в городе могла бы быть еще одна команда КХЛ. Было бы желание руководителей, компаний и города. Хотелось бы такого.

Не испугается ли конкуренции СКА? У каждого есть своя аудитория. Честно, не в курсе, сколько ходят на матчи «Динамо» в Санкт-Петербурге на стадион «Юбилейный». Но почему нет? Но это все финансы, «Юбилейный» просто будет дешевле», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

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23 комментария

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IBAH
Ответ Machine Head
У МХК Динамо Санкт-Петербург на матчах по 10 тысяч собирается . Будет народ ходить однозначно. Есть своя аудитория .
Вы не поверите,в Перми на матчи Молота 6000 аншлаг, был бы 10000 и его бы заполнили но не строят. Пермь не Питер!
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Russ Ivan
КХЛ не выдержит двух Ротенбергов...
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Machine Head
Ответ IBAH
Вы не поверите,в Перми на матчи Молота 6000 аншлаг, был бы 10000 и его бы заполнили но не строят. Пермь не Питер!
Дай Бог и до Молота очередь дойдёт . По мне так лучше Молот , чем непонятный Куньлунь и еще несколько фарм клубов . Почему не поверю . Верю . Пермь спортивный город .
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Machine Head
У МХК Динамо Санкт-Петербург на матчах по 10 тысяч собирается . Будет народ ходить однозначно. Есть своя аудитория .
+9
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Микст Зон
Ответ Russ Ivan
КХЛ не выдержит двух Ротенбергов...
а он будет обе команды тренировать
+5
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Ленинградский чекист
Ответ Machine Head
У МХК Динамо Санкт-Петербург на матчах по 10 тысяч собирается . Будет народ ходить однозначно. Есть своя аудитория .
Малая арена «Юбилейного, где играет МХК «Динамо», вмещает полторы тысячи зрителей. Большая арена «Юбилейного», где играет главная команда «Динамо», вмещает 6500+ зрителей.
Внимание вопрос: как на матчи МХК «Динамо» может собираться по 10 тысяч зрителей?
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amurseff03
Согласен. Деньги есть, город большой, ресурсы есть, инфраструктура есть. Можно Динамо поднять и арена не будет простаивать(у нас мало арен с такой вместительностью) . Все будет за.
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Marienburg
Большие сомнения, что Динамо сможет собирать в Ледовом большую аудиторию, переехав из Юбилейного
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Сергей Кот
может все таки лучше Кузню вернуть?
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Дмитрий9779
Костя,никакие 10 тыс Динамо СПб не собирает и НИКОГДА не собирало,таких арен просто нет кроме Ледового,а на нем они не играют,Юбилейный вмещает 7000,малая арена-1,5 тыс,рекорд Динамо СПб -6500.Но их средняя посещаемость по сезону выше чем у вас и ЦСКА,это правда.
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Тёма Тёма
Уже одну команду в футболе похоронили. Куда хоккейную-то?
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Юрий Байбурдин
Так у них и так на три команды только в Ска,если еще одну команду в КХЛ игроков не хватит.
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mihany12
От одной вся Лига стонет…
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Александр Рыбаков
если ромчик заценит идею, будет
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Сергей Кот
Ответ IBAH
Вы не поверите,в Перми на матчи Молота 6000 аншлаг, был бы 10000 и его бы заполнили но не строят. Пермь не Питер!
помню Молот-Прикамье еще по игре в суперлиге. и че, прям потянули бы КХЛ?
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Machine Head
Ответ Ленинградский чекист
Малая арена «Юбилейного, где играет МХК «Динамо», вмещает полторы тысячи зрителей. Большая арена «Юбилейного», где играет главная команда «Динамо», вмещает 6500+ зрителей. Внимание вопрос: как на матчи МХК «Динамо» может собираться по 10 тысяч зрителей?
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junior_hockeyRU
Ответ Machine Head
Комментарий удален пользователем
Не забываем, что вход был бесплатный, болельщикам разрешали стоять в проходах, открыли все возможные ложи и балконы. Нахаляву…Ну и соответственно точно оценить реальное количество болельщиков невозможно, билетов ведь не было.🤷‍♂️. Да и вышка это была. СКА-Нева - Динамо Спб
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Machine Head
Ответ junior_hockeyRU
Не забываем, что вход был бесплатный, болельщикам разрешали стоять в проходах, открыли все возможные ложи и балконы. Нахаляву…Ну и соответственно точно оценить реальное количество болельщиков невозможно, билетов ведь не было.🤷‍♂️. Да и вышка это была. СКА-Нева - Динамо Спб
Возможно , я этого не знал. Просто человек начал тут про вместимость писать , а я по факту ответил. Кстати , на Крыльях Советов молодежную команду тоже ходят под 3,5 тысячи бывает .
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zenitka
Ответ mpFreeman
Действительно, отличный современный дворец ледовый на метро проспект Большевиков у СКА уже был, да и Юбилейный вполне себе пригоден для матчей высшего уровня. Удивился, зачем еще одну Арену построили. Ротенберг и Газпром с жиру бесятся просто, захотелось отгрохать самый большой дворец в Европе. Ну раз уж построили, вполне себе можно и Динамо Спб повысить до КХЛ, а заодно и Новокузнецк с Югрой вернуть.
Это арена Тимченко,а он сейчас переключился на Спартак
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