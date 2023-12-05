Вратарь «Аризоны» Ингрэм, Барзэл и Джек Хьюз – звезды недели в НХЛ

Коннор Ингрэм, Мэттью Барзэл и Джек Хьюз – звезды недели в НХЛ.

Лига подвела итоги игровой недели (с 27 ноября по 3 декабря).

Третья звезда – форвард « » , набравший 7 (3+4) очков в 3 играх.

Вторая звезда – форвард « » с 7 (2+5) очками в 2 играх.

Первая звезда – вратарь «Аризоны» , одержавший 3 победы в 3 играх при 89 отраженных бросках из 94 (94,7% сэйвов, коэффициент надежности 1,63).