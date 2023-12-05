Вратарь «Аризоны» Ингрэм, Барзэл и Джек Хьюз – звезды недели в НХЛ
Коннор Ингрэм, Мэттью Барзэл и Джек Хьюз – звезды недели в НХЛ.
Лига подвела итоги игровой недели (с 27 ноября по 3 декабря).
Третья звезда – форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз, набравший 7 (3+4) очков в 3 играх.
Вторая звезда – форвард «Айлендерс» Мэтью Барзэл с 7 (2+5) очками в 2 играх.
Первая звезда – вратарь «Аризоны» Коннор Ингрэм, одержавший 3 победы в 3 играх при 89 отраженных бросках из 94 (94,7% сэйвов, коэффициент надежности 1,63).