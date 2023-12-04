Президент КХЛ: «Будем общаться с министерством по поводу изменения лимита легионеров. Клубы должны нас поддержать, если мы намерены добиваться изменений»

Алексей Морозов высказался о возможности изменения лимита на легионеров в КХЛ.

– В сентябре после совета директоров вы говорили, что в следующем году лига обсудит с Министерством спорта возможность возврата лимита легионеров к пяти игрокам. Вы уже общались на эту тему?

– Мы этот вопрос будем выносить в декабре на совете руководителей клубов, когда будем понимать, что они думают и как оценивают решение, принятое год назад.

Затем мы соберем всю фактуру и будем общаться с министерством по поводу изменения лимита легионеров в следующем сезоне.

– Есть ли у вас прогноз, стоит ли обсуждать этот вопрос снова?

– Конечно, стоит. У нас это регулируется приказом министерства о легионерах, и без изменения в приказе мы ничего не сможем добиться.

Поэтому нам нужны от клубов фактура и доказательства для того, чтобы внести изменения в этот приказ.

Клубы должны нас поддержать, если мы намерены добиваться изменений, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.