Президент КХЛ: «Будем общаться с министерством по поводу изменения лимита легионеров. Клубы должны нас поддержать, если мы намерены добиваться изменений»

Теги Алексей Морозов КХЛ лимит на легионеров ТАСС Хоккей

Алексей Морозов высказался о возможности изменения лимита на легионеров в КХЛ.

– В сентябре после совета директоров вы говорили, что в следующем году лига обсудит с Министерством спорта возможность возврата лимита легионеров к пяти игрокам. Вы уже общались на эту тему?

– Мы этот вопрос будем выносить в декабре на совете руководителей клубов, когда будем понимать, что они думают и как оценивают решение, принятое год назад.

Затем мы соберем всю фактуру и будем общаться с министерством по поводу изменения лимита легионеров в следующем сезоне.

– Есть ли у вас прогноз, стоит ли обсуждать этот вопрос снова?

– Конечно, стоит. У нас это регулируется приказом министерства о легионерах, и без изменения в приказе мы ничего не сможем добиться.

Поэтому нам нужны от клубов фактура и доказательства для того, чтобы внести изменения в этот приказ.

Клубы должны нас поддержать, если мы намерены добиваться изменений, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

2 комментария
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Ответ Вадим Абдуллин
А известно ли кто именно принял это решение? Какие исследования или анализы были проведены, по которым вычислили, что 3 лега это оптимально, несмотря на то, что почти все представители клубов были против
Это как с зимним/летним временем))
Его то вводили, то пересматривали и отменяли... потом опять вводили... потом опять отменяли. И КАЖДЫЙ РАЗ (!) по ящику в новостях рассказывали о проведенных исследованиях и несомненной пользе, которую принесёт принятое решение))
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+1
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А известно ли кто именно принял это решение? Какие исследования или анализы были проведены, по которым вычислили, что 3 лега это оптимально, несмотря на то, что почти все представители клубов были против
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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