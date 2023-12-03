Где смотреть Тампа-Бэй – Даллас, во сколько прямая трансляция матча, НХЛ 5 декабря
Во вторник, 5 декабря, сыграют Тампа-Бэй и Даллас в рамках регулярного сезона НХЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Amalie Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Тампа-Бэй – Даллас
- Начало матча запланировано на 03:00 по московскому времени.