Где смотреть Тампа-Бэй – Даллас, во сколько прямая трансляция матча, НХЛ 5 декабря

Теги Тампа-Бэй Даллас НХЛ Хоккей

Во вторник, 5 декабря, сыграют Тампа-Бэй и Даллас в рамках регулярного сезона НХЛ.

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Во сколько играют Тампа-Бэй – Даллас

  • Начало матча запланировано на 03:00 по московскому времени.

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